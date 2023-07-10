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Коммерсантъ FM
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«Траст» продал 90% банка «Точка» за 41,5 млрд рублей

«Траст» продал свой пакет (90,01%) банка «Точка». Сумма сделки составила 41,5 млрд руб. Закрыть сделку планируется в третьем квартале этого года, имя покупателя не раскрывается, сообщили в пресс-службе «Траста» (есть у «Ъ»). Остальные 9,9% в марте у основателей «Точки» приобрела Invest Finance LLC, подконтрольная владельцам S7 Group — семье Филевых.

В лот вошли АО «Точка» и все дочерние компании, включая банк ООО «Банк Точка», капитал которого составляет 7,36 млрд руб.

«Торги подтвердили высокий интерес инвесторов к активу. В результате стартовая цена выросла на 68%, в том числе благодаря работе банка непрофильных активов с "Точкой"»,— заявил председатель правления банка непрофильных активов «Траст» Александр Соколов, его слова приводит пресс-служба.

Как отметил Александр Соколов, была усилена бизнес-структура, он получил необходимую лицензию, кроме того, был урегулирован спор с миноритариями. В результате актив стал кратно больше интересен инвесторам. Он отметил, что «Траст» доволен результатами аукциона.

В феврале 2022 года «Открытие», владеющее «Точкой», попало под блокирующие санкции США. Спустя несколько месяцев выяснилось, что незадолго до этого 90,01% акций «Точки» продали банку «Траст». После сделки у миноритариев цифрового банка возникли претензии. Компания Catalytic People Limited под контролем основателей «Точки» Бориса Дьяконова и Эдуарда Пантелеева оспорили продажу 90,01% акций «Трасту», но затем отозвали иск.

В январе 2023 года «Точка» получила универсальную банковскую лицензию. С 2015 года «Точка» работала как финтехплатформа на базе других кредитных организаций («Банк24.ру», «Открытие») без собственной банковской лицензии.

Анастасия Ларина

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