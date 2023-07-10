Синергия начинается с «Точки»

«Траст» наконец продал свой пакет банка «Точка». Сумма сделки превысила 41 млрд руб., и это больше ожиданий. Актив выкупит его менеджмент и консорциум инвесторов с участием «Интерроса» Владимира Потанина. Никто из инвесторов не будет обладать контролем в компании, говорится в сообщении холдинга. Управлять бизнесом продолжит команда «Точки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На актив претендовали семь игроков. Подробнее о «Точке» и ее продаже — в справке “Ъ FM”:

«Точка» — это цифровой банк для предпринимателей и бизнеса. Его уставный капитал — около 3,5 млрд руб. Количество клиентов достигает примерно 300 тыс. В июне 2022 года банк «Открытие», который стал частью группы ВТБ, продал примерно 90% акций «Точки» «Трасту». Есть также миноритарий — группа S7 семьи Филёвых. Ей принадлежит около 10% акций «Точки». Одним из претендентов на активы банка был сам ВТБ. Но после анализа финансовых показателей там от планов на «Точку» отказались. В том числе из-за высокой цены и невозможности принять на обслуживание клиентов банка. Аналогично поступили Qiwi и Совкомбанк. СМИ также писали, что покупкой этих активов интересовались Тинькофф-банк, «Уралсиб» и «Яндекс», но подтверждения такой информации не было. При этом свое участие в аукционе подтвердил Альфа-банк. Как писал “Ъ” со ссылкой на источники на прошлой неделе, другим претендентом может стать Росбанк. Еще один участник аукциона, тоже по данным газеты, Владислав Филёв.

В ходе торгов стартовая цена контрольного пакета выросла на 68%. И это объясняется привлекательностью «Точки», отметил партнер юридической фирмы GRM Сергей Новиков:

«Конечно, вся подробная информация по торгам скрыта, но основные вещи можно сказать вот какие. Действительно было размещено семь заявок, но в аукционе участвовало всего лишь две. Как мы с вами знаем, в складчину всегда можно привлечь гораздо больше финансовых ресурсов, чем от какого-то одного мажоритарного инвестора.

Поэтому, собственно говоря, вот эта цифра в 41 млрд руб., наверное, обусловлена тем, что все-таки была сделана ставка именно на инвестиционные составляющие и сохранение действующего менеджмента. Шесть капиталов — это очень большой мультипликатор на сегодняшний день. Все-таки достаточно интересный, доходный актив, с точки зрения возврата оборотного капитала, он себя оправдывает».

«Точка» стала третьей крупной покупкой Владимира Потанина на банковском рынке. В 2022 году его холдинг «Интеррос» приобрел Росбанк, а затем 35% в TCS Group, материнской компании «Тинькофф». Миллиардер усиливает позиции в отрасли, хотя сама «Точка» при этом не изменится, уверен независимый эксперт финансового рынка Андрей Бархота:

«Банк "Точка" исторически возник как команда единомышленников. Приблизительно 10-12 лет он назывался "Банк24.ру" и состоял из молодых и амбициозных сотрудников, многие из которых имели IT-бэкграунд. Эта команда создала такую финтех-платформу обслуживания малого и среднего бизнеса через дистанционные каналы.

В процессе эволюции "Точка" совершала переход прав собственности, акционерного капитала. Новый акционер всегда стремился сохранить команду, потому что понимал, что это человеческий капитал, от которого и зависят успешные бизнес-показатели "Точки".

Сам банк не изменится, но будет образована синергия, которая, собственно, и поможет окупить те затраты, которые грозил консорциум инвесторов, потому что 41 млрд руб. — это примерно на 70% больше начальной цены аукциона».

В феврале ЦБ выдал «Точке» универсальную лицензию, которая позволяет финансовой организации совершать все доступные виды банковских операций в России и за ее пределами.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Сабина Адлейба, Иван Корякин