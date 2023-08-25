ФСБ: спецслужбы Украины платят россиянам по 10-20 тыс. руб. за поджоги

ФСБ России по результатам расследований пришла к выводу, что за поджогами объектов Минобороны, МВД, РЖД стоят украинские спецслужбы, размещающие в интернете объявления с обещанием заплатить 10-20 тыс. руб. Ведомство утверждает, что в настоящее время «все поджоги раскрыты». Еще 22 уголовных дела находятся на этапе судебного рассмотрения. ФСБ выступила с предостережением к россиянам от вовлечения в диверсии.

«Результаты проведенных ФСБ РФ расследований поджогов зданий органов государственной власти, МВД и Минобороны, а также инфраструктуры РЖД, свидетельствуют о прямой причастности к их организации украинских спецслужб. С началом проведения военной операции на Украине на различных интернет-площадках, в Telegram-каналах по поиску работы, онлайн-казино и сетевых магазинах по продаже наркотиков резко возросло количество объявлений о "быстром заработке»,— говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).

ФСБ утверждает, что при поиске людей, которые согласятся выполнить задание, украинские спецслужбы делают ставку на молодежь, пожилых или психически больных, которые не осознают тяжести своих действий.

«Вербовщики сообщают, что их действия будут квалифицированы как преступления небольшой тяжести, а все издержки покроет обещанный гонорар, как правило от 10 до 20 тыс. руб., и возврат похищенных денег. Однако, достигнув желаемого результата, они обрывают контакты»,— отмечает ФСБ.

В настоящее время, по данным ФСБ, «все поджоги раскрыты». В большинстве случаев после поджогов возбуждается уголовное дело по статье о теракте (ст. 205 УК) или диверсии (ст. 281 УК). География уже вынесенных приговоров — от Ивановской области до Приамурья. Сроки — до 19 лет колонии.

Только за август в России зафиксировали несколько поджогов военкоматов и инфраструктуры РЖД. Так, 7 августа, был задержан пытавшийся поджечь военкомат в Приморье матрос. 21 августа неизвестные подожгли релейный шкаф на станции Солнечной киевского направления МЖД. Из-за частых поджогов релейных шкафов РЖД в рамках подготовки к тарифной кампании на 2024 год попросило правительство ввести надбавку к тарифу 1% для обеспечения транспортной безопасности.

Подробнее — в материале «Поезда под пристальным начислением».

Милена Костерева