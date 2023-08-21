Поезда на киевском направлении задерживаются из-за поджога релейного шкафа

На станции Солнечной киевского направления Московской железной дороги (МЖД) неизвестные подожгли релейный шкаф. Из-за этого поезда в обе стороны отстают от графика. Об этом сообщила МЖД.

«Сегодня в 6:00 на станции Солнечной киевского направления МЖД неизвестными лицами был совершен поджог релейного шкафа. В результате инцидента в настоящее время поезда киевского направления в обе стороны следуют со значительным отставанием от графика»,— сообщили в пресс-службе «РИА Новости». На месте работают ремонтные бригады.

Поджог релейных шкафов обычно расценивается как диверсия (ст. 281 УК РФ). Как узнал «Ъ», из-за частых поджогов релейных шкафов РЖД в рамках подготовки к тарифной кампании на 2024 год попросило правительство ввести надбавку к тарифу 1% для обеспечения транспортной безопасности.

Подробнее — в материале «Поезда под пристальным начислением».

Анастасия Ларина