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обновлено 12:37

Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 25 августа

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления

12:37. Следователи СКР возбудили уголовное дело по факту обстрела ВСУ территории Курской области. Речь идет о недавних атаках на село Елизаветовка и поселок Теткино в Глушковском районе. В результате в трех домах были повреждены окна, фасады и заборы, пробита газовая труба. СКР намерен установить «всех причастных лиц».

12:18. Александр Скляр и Родион Газманов станут хедлайнерами музыкального фестиваля «Русское лето. ZаРоссию», который пройдет в Воронеже 26 августа на Советской площади. По данным организаторов, на мероприятии будет установлена интерактивная кабина Народного фронта, где каждый желающий сможет записать свое видеообращение в поддержку российских военнослужащих.

10:39. Ведется обстрел села Вязового Краснояружского района Белгородской области — РСЧС.

09:57. За прошедшие сутки ВСУ ударили по Белгородской области 73 различными боеприпасами, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его данным, пострадавших в результате обстрелов нет, но в некоторых населенных пунктах есть повреждения.

08:54. Очередные 20 тонн питьевой воды доставлены вчера на фронт. Итого уже от Орловской области доставлено 330 т воды — губернатор Андрей Клычков.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 24 августа

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