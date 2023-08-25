Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 25 августа

12:37. Следователи СКР возбудили уголовное дело по факту обстрела ВСУ территории Курской области. Речь идет о недавних атаках на село Елизаветовка и поселок Теткино в Глушковском районе. В результате в трех домах были повреждены окна, фасады и заборы, пробита газовая труба. СКР намерен установить «всех причастных лиц».

12:18. Александр Скляр и Родион Газманов станут хедлайнерами музыкального фестиваля «Русское лето. ZаРоссию», который пройдет в Воронеже 26 августа на Советской площади. По данным организаторов, на мероприятии будет установлена интерактивная кабина Народного фронта, где каждый желающий сможет записать свое видеообращение в поддержку российских военнослужащих.

10:39. Ведется обстрел села Вязового Краснояружского района Белгородской области — РСЧС.

09:57. За прошедшие сутки ВСУ ударили по Белгородской области 73 различными боеприпасами, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его данным, пострадавших в результате обстрелов нет, но в некоторых населенных пунктах есть повреждения.

08:54. Очередные 20 тонн питьевой воды доставлены вчера на фронт. Итого уже от Орловской области доставлено 330 т воды — губернатор Андрей Клычков.