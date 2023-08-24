Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 24 августа

11:34. В граничащем с ЛНР Россошанском районе Воронежской области прошел межрегиональный фестиваль творчества «Праздник мастеров», который собрал участников из Белгородской и Воронежской областей, а также из Донецкой народной республики. В региональном департаменте культуры добавили, что в онлайн-формате поучаствовали мастера из Калининграда, Новосибирска, Санкт-Петербурга и «других городов». На ярмарке продукцию представили мастера декоративно-прикладного искусства, также прошел концерт творческих коллективов Россошанского района.

10:51.За прошедшие сутки по Белгородской области было выпущено 95 различных снарядов и сброшено три боеприпаса, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В Грайворонском городском округе зафиксировано 26 прилетов и сброс с БПЛА осколочного боеприпаса, в Шебекинском горокруге — 26 прилетов, в Краснояружском районе — 21 прилет и сброс взрывного устройства, в Белгородском район — 18 прилетов и сброс взрывного устройства, в Волоконовском районе — четыре прилета. В грайвороноской Козинке в девяти частных домовладениях посечены фасады, кровля и заборы, выбиты окна, поврежден один легковой автомобиль. В шебекинской Новой Таволжанке в трех частных домовладениях Новой Таволжанки повреждены окна и кровля. В краснояружском Задорожном повреждена линия электропередачи. Пострадавших нет.

10:23. Командиром экипажа разбившегося самолета, на борту которого находился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, оказался воронежец Алексей Левшин. По словам сына летчика, тот родился в Тамбовской области, но жил в Воронеже и часто бывал в командировках.

8:52. Пограничники посадили с помощью антидронового ружья разведывательный украинский коптер в Рыльском районе, рассказал курский губернатор Роман Старовойт. О каких-либо последствиях глава региона не сообщил.

8:49. Российская система чрезвычайных ситуаций сообщила об обстреле села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа и поселка Задорожный Краснояружского района Белгородской области.