Два человека ранено в результате обстрела курского села со стороны Украины

Со стороны Украины обстреляна деревня Елизаветовка Глушковского района Курской области, в результате чего пострадали двое мирных жителей. Об этом рассказал губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале. По информации главы региона, зафиксировано три прилета, один из которых пришелся по магазину.

«Пострадали двое мирных жителей: мужчина с ранениями нижних конечностей находится в тяжелом состоянии, кроме того, осколочные ранения получила женщина»,— написал господин Старовойт.



После начала СВО на Украине приграничные территории Белгородской и Курской областей обстреливаются почти ежедневно. В результате обстрелов были ранены и погибли десятки мирных жителей, тысячи домов получили повреждения или оказались полностью разрушенными. Средства, направляемые на восстановление жилья, инфраструктуры и помощь пострадавшим, исчисляются миллиардами рублей.

С апреля 2022 года в трех областях Черноземья — Белгородской, Курской и Воронежской — ввели желтый, средний уровень террористической угрозы. С октября 2022-го в восьми приграничных регионах, в том числе в Белгородской, Воронежской и Курской областях, указом президента введен средний уровень реагирования.

Подробнее о том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляциях.

Мария Старикова