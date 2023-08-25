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За сутки ВСУ использовали 73 боеприпаса для удара по Белгородской области

За прошедшие сутки ВСУ ударили по Белгородской области 73 различными боеприпасами, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его данным, пострадавших в результате обстрелов нет, но в некоторых населенных пунктах есть повреждения.

  • В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено пять артиллерийских снарядов, по селу Щетиновка — 11, по селу Красный Хутор и МАПП «Нехотеевка» — по два артиллерийских снаряда. В селе Солнцевка одно взрывное устройство сбросили с беспилотника.
  • В Валуйском горокруге под обстрел попал хутор Леоновка, зафиксировано пять прилетов. В результате обстрела в одном частном доме выбиты окна.
  • В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено 14 минометных снарядов, по территории рядом с селом Грушевка — четыре артиллерийских снаряда.
  • В Грайворонском горокруге из миномета и гранатомета обстреляли окраину села Безымена, было зафиксировано использование восьми минометных снарядов и одногон гранатометного.
  • В Шебекинском горокруге по селу Середа выпущено 12 минометных снарядов, по поселку Красное, селу Архангельское и хутору Панков — по два минометных снаряда. Также под минометный обстрел попало село Новая Таволжанка, в нем зафиксировано шесть прилетов. Повреждены пять частных домов (посечены фасады, выбиты окна) и два автомобиля.

Подробнее о том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляциях.

Мария Старикова

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