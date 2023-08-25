Один из раненых в результате обстрела курской Елизаветовки скончался

Мужчина, попавший сегодня под обстрел со стороны Украины в деревне Елизаветовка Глушковского района Курской области, скончался. Об этом сообщил в Telegram губернатор Роман Старовойт.

«Он поступил в районную ЦРБ в крайне тяжелом состоянии, медики сделали все возможное, но спасти его не удалось. Приношу искренние соболезнования близким. Обязательно окажем помощь семье»,— написал глава региона.

Об обстреле Елизаветовки стало известно днем 25 августа. было зафиксировано три прилета, один из которых пришелся по магазину. Помимо погибшего мужчины осколочные ранения также получила женщина.

После начала СВО на Украине приграничные территории Белгородской и Курской областей обстреливаются почти ежедневно. В результате обстрелов были ранены и погибли десятки мирных жителей, тысячи домов получили повреждения или оказались полностью разрушенными. Средства, направляемые на восстановление жилья, инфраструктуры и помощь пострадавшим, исчисляются миллиардами рублей.

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Мария Старикова