Зеленский и Байден по телефону обсудили передачу Украине F-16

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американским коллегой Джо Байденом. Они обсудили начало подготовки украинских летчиков к пилотированию американских истребителей F-16 и выдачу ускоренного разрешения другим странам на передачу их F-16 Киеву по окончании обучения, сообщил Белый дом.

США считают, что это повысит обороноспособность Украины. «Президент Байден подтвердил обязательство США поддерживать защиту Украины от российской агрессии столько, сколько потребуется, и привлекать Россию к ответственности за ее действия»,— говорится в пресс-релизе на сайте администрации США.

Господин Зеленский отметил, что США «приняли ведущую роль в консолидации глобальной поддержки Украины». «Вместе мы доказываем, что свобода и независимость стоят того, чтобы за них бороться. Я благодарю за это президента Байдена, Конгресс США и всех американцев. Вы можете рассчитывать на Украину в защите наших общих ценностей»,— написал он в Telegram.

В августе власти США одобрили отправку Киеву F-16 из Дании и Нидерландов. Эти страны также будут заниматься обучением украинских пилотов. Помимо них истребители намерена предоставить Норвегия. США в октябре также начнут учить украинских пилотов управлению F-16. До этого военные должны пройти обучение английскому языку.

Лаура Кеффер