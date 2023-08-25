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Коммерсантъ FM
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США в октябре начнут учить украинских пилотов управлению F-16

США начнут обучение украинских военнослужащих управлению истребителями F-16 в октябре на базе в штате Аризона, сообщил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Он уточнил, что перед этим в сентябре пилоты должны будут пройти обучение английскому языку.

Господин Райдер сказал, что обучение пройдут «несколько пилотов и десятки представителей технического персонала», не назвав точное число. В Пентагоне добавили, что передача Украине истребителей — это вопрос «месяцев, а не недель». «Мы говорим о месяцах, не о неделях, конечно же. Как мы уже говорили, речь идет о поддержке Украины в долгосрочной перспективе. Это не касается контрнаступления, которое идет прямо сейчас»,— добавил Патрик Райдер (цитата по ТАСС).

США планировали начать поставки F-16 Украине к концу года. В августа американские власти одобрили отправку Киеву F-16 из Дании и Нидерландов. Эти страны также будут заниматься обучением украинских пилотов. Помимо них истребители намерена предоставить Норвегия. Forbes, однако, писал, что F-16 несовместимы с крылатыми ракетами, которые получили ВСУ.

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