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Коммерсантъ FM
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Правительство Норвегии подтвердило планы передать Украине F-16

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре подтвердил, что его страна передаст Украине американские истребители F-16. Глава норвежского Минобороны Арильд Грам считает, что это укрепит военный потенциал Украины.

«Мы уже приняли решение обучать украинских пилотов-истребителей и летом объявили, что предоставим два норвежских самолета F-16 для учебных целей. Мы планируем подарить Украине норвежские истребители F-16 и позднее предоставим детали о количестве и сроках поставки»,— приводятся слова премьера на сайте правительства Норвегии.

По данным канала NRK, Норвегия направит Украине от 5 до 10 истребителей. О планах норвежских властей накануне сообщил местный телеканала TV 2. Норвегия станет третьей страной, которая одобрит передачу истребителей. Ранее аналогичные намерения озвучили Нидерланды и Дания, заручившись одобрением страны-производителя, США. Копенгаген намерен передать 19 самолетов, Амстердам может дать 24. По данным Forbes, F-16 несовместимы с крылатыми ракетами, которые есть у ВСУ.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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Лаура Кеффер

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