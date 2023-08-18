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Коммерсантъ FM
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Reuters: США одобрили отправку Украине F-16 из Дании и Нидерландов

США одобрили передачу Украине истребителей F-16 из Дании и Нидерландов по окончании обучения украинских пилотов, сообщает Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника. По его словам, госсекретарь Энтони Блинкен направил письма коллегам из Дании и Нидерландов, заверив их в том, что запрос одобрен.

Господин Блинкен считает важным, «чтобы Украина могла защитить себя от продолжающейся российской агрессии и нарушения ее суверенитета». «Я пишу, чтобы выразить полную поддержку Соединенных Штатов как в отношении передачи Украине истребителей F-16, так и в отношении обучения украинских пилотов квалифицированными инструкторами F-16»,— говорится в его письме.

Он уточнил, что одобрение запросов третьих сторон позволит Украине «в полной мере воспользоваться новыми возможностями, как только первая группа пилотов завершит обучение». Президент США Джо Байден в июле одобрил программы Нидерландов и Дании по подготовке украинских пилотов на F-16, но сроки поставок истребителей неизвестны.

Датские власти просили у Вашингтона помощи с обучением украинских военных. США планировали начать поставки истребителей Украине к концу года. В июле Politico сообщало, что Запад не согласовал план обучения украинских летчиков управлению F-16. 11 августа координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби говорил, что программа обучения украинских пилотов управлению F-16 пока не разработана.

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