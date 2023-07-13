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Коммерсантъ FM
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Профсоюз американских актеров объявил забастовку

Гильдия киноактеров и федерация артистов телевидения и радио США (SAG-AFTRA) проголосовала за начало забастовки после неудачных переговоров с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP), которые длились четыре недели. Забастовка начнется с завтрашнего дня, 14 июля.

Участники забастовки не смогут участвовать в съемках фильмов и сериалов, а также в продвижении проектов. В забастовке обязаны принять участие только актеры, работающие по контрактам конкретного образца, таких около 160 тыс. человек. Акция будет бессрочной. Исполнительный директор SAG-AFTRA Дункан Крэбтри-Ирландия назвал забастовку «последним доступным инструментом».

«Я шокирован тем, как люди, с которыми мы работаем, относятся к нам. Откровенно говоря, я не могу поверить, насколько мы далеки друг от друга во многих вещах, как они ссылаются на бедность, что они теряют деньги направо и налево, отдавая сотни миллионов своим генеральным директорам. Это отвратительно»,— сказал он на пресс-конференции (цитата по Reuters).

SAG-AFTRA проголосовал за проведение забастовки в начале июня. Профсоюз вел переговоры с AMPTP, рассчитывая добивать улучшения условий труда, повышения зарплат и гонораров, а также предоставления гарантии того, что актеров в будущем не будут заменять искусственным интеллектом.

Аналогичные требования еще в начале года выдвинула и Американская гильдия сценаристов. Ее переговоры с киностудиями и телекомпаниями не увенчались успехом, в связи с чем члены профсоюза начали 2 мая бессрочную забастовку, которая продолжается до сих пор.

Лаура Кеффер

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