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Вода с «Фукусимы» вылилась в запрет

Последует ли Россия примеру КНР по приостановке закупок морепродуктов из Японии

Китай и Гонконг ввели запрет на импорт морепродуктов из Японии, чтобы не допустить на свои рынки радиоактивно загрязненных продуктов. В ночь с 23 на 24 августа компания Tokyo Electric Power начала сброс в океан очищенной воды с АЭС «Фукусима-1». В России Роспотребнадзор Приморского края усилил радиационный контроль за рыбой и другими морепродуктами из Японии. Дополнительно надзорные органы намерены отслеживать и качество улова на Дальнем Востоке.

Фото: Eugene Hoshiko / AP

Фото: Eugene Hoshiko / AP

Если будет обнаружено превышение опасных веществ, Россия и другие страны могут разорвать с Японией контракты на поставку морских биоресурсов и потребовать компенсировать ущерб, пояснил управляющий партнер Zharov Group Евгений Жаров:

«Российская Федерация на основании действующих соглашений вправе ограничить исполнение контрактов и покупку биоресурсов со стороны Японии. Безусловно, необходимо будет ввести дополнительный контроль входящих поставок для того, чтобы в случае обнаружения вредных веществ, оказывающих негативное воздействие на здоровье и качество окружающей среды, обратиться в уполномоченную комиссию. А потом уже заниматься вопросом урегулирования и взыскания потенциальных убытков, которые могут понести страны из-за поставок морских продуктов плохого качества».

Как Япония приступает к сбросу в море отходов с аварийной АЭС

Как Япония приступает к сбросу в море отходов с аварийной АЭС

Сейчас пищевую продукцию из Японии в Россию можно поставлять только при наличии специальной декларации. Там должно быть указано, что содержание радиоактивных веществ в товаре ниже нормативов. Как отмечали СМИ, все эти морские обитатели будут вылавливаться в воде с добавлением трития — это компонент, который остается после очистки.

Но содержание вещества столь незначительно, что это не повлияет на безопасность экосистемы Тихого океана, убежден научный руководитель Института океанологии имени Ширшова РАН Роберт Нигматулин:

«Не думаю, что стоит ожидать каких-то серьезных последствий, потому что это очищенная вода. Если бы речь шла о твердых примесях, то их наличие может вызвать соответствующие последствия. При сбрасывании воды концентрация, конечно, падает. Такие же обсуждения были, когда японцы сделали это в первый раз, и произошла авария. Тогда Роспотребнадзор принял меры, они все проверяли. Если бы нашли какие-то серьезные отклонения, то тут же сообщили. Японцы же не враги сами себе, ведь сброс производится в их водах, где ловится рыба и попадает на местные рынки».

Япония приняла решение о сбросе воды с аварийной атомной электростанции, несмотря на негативную реакцию соседних стран. Китай заявил, что это крайне эгоистичный и безответственный поступок, который игнорирует международные общественные интересы. Протесты проходят и в самой Японии. Остановить сброс требуют экологи и Ассоциация рыбаков.

Китай запретил импорт японских морепродуктов после начала сброса воды с «Фукусимы»

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При этом Токио заручился поддержкой экспертов МАГАТЭ, которые считают, что очищенная вода из реакторов безопасна. Всего в резервуарах сейчас хранится больше 1,3 млн тонн жидкости. Ее будут сбрасывать в океан порционно на протяжении 30 лет. Первый этап продлится 17 дней.

Фотогалерея

Авария на «Фукусиме»: 12 лет спустя

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11 марта 2011 года мощное землетрясение и последовавшее за ним цунами спровоцировали аварию на АЭС «Фукусима-1» в Японии. Территория в радиусе 20 км от станции превратилась в зону отчуждения. Радиоактивные элементы были обнаружены в воздухе, морской и питьевой воде, продуктах питания&lt;br> На фото: спутниковый снимок затоплений и разрушений в марте 2011 года и тот же район после восстановления в августе 2020-го

11 марта 2011 года мощное землетрясение и последовавшее за ним цунами спровоцировали аварию на АЭС «Фукусима-1» в Японии. Территория в радиусе 20 км от станции превратилась в зону отчуждения. Радиоактивные элементы были обнаружены в воздухе, морской и питьевой воде, продуктах питания
На фото: спутниковый снимок затоплений и разрушений в марте 2011 года и тот же район после восстановления в августе 2020-го

Фото: Maxar Technologies / Handout via Reuters

С территории вокруг АЭС были вывезены свыше 160 тыс. человек. В 2018 году завершена дезактивация основной части района эвакуации, но вблизи станции все еще нельзя находиться без защитного комбинезона

С территории вокруг АЭС были вывезены свыше 160 тыс. человек. В 2018 году завершена дезактивация основной части района эвакуации, но вблизи станции все еще нельзя находиться без защитного комбинезона

Фото: Reuters

Пляжи возле «Фукусимы» были завалены радиоактивным мусором. Непосредственно от радиации во время аварии никто не погиб, но, по словам ученых, около 2 тыс. человек подвержены высокому риску заболевания раком из-за облучения&lt;br> На фото: поиск останков жертв землетрясения и цунами 2011 года

Пляжи возле «Фукусимы» были завалены радиоактивным мусором. Непосредственно от радиации во время аварии никто не погиб, но, по словам ученых, около 2 тыс. человек подвержены высокому риску заболевания раком из-за облучения
На фото: поиск останков жертв землетрясения и цунами 2011 года

Фото: Reuters

По оценке Токийской электроэнергетической компании (TEPCO), на полное устранение последствий катастрофы может потребоваться до 40 лет&lt;br> На фото: качели во дворе детского сада внутри зоны отчуждения в Окуме

По оценке Токийской электроэнергетической компании (TEPCO), на полное устранение последствий катастрофы может потребоваться до 40 лет
На фото: качели во дворе детского сада внутри зоны отчуждения в Окуме

Фото: Reuters

Объемы радиоактивного мусора составляют 14 млн куб. м. Япония планирует завершить его утилизацию до 2045 года. Процесс утилизации предусматривает 90% повторного использования сырья

Объемы радиоактивного мусора составляют 14 млн куб. м. Япония планирует завершить его утилизацию до 2045 года. Процесс утилизации предусматривает 90% повторного использования сырья

Фото: Reuters

В результате стихийного бедствия были полностью или частично разрушены свыше 400 тыс. домов. Жители могут приехать и осмотреть свое жилье, но оставаться там пока запрещено&lt;br> На фото: знак с надписью «Ядерная энергетика — энергия для лучшего будущего» в зоне отчуждения

В результате стихийного бедствия были полностью или частично разрушены свыше 400 тыс. домов. Жители могут приехать и осмотреть свое жилье, но оставаться там пока запрещено
На фото: знак с надписью «Ядерная энергетика — энергия для лучшего будущего» в зоне отчуждения

Фото: Reuters

Внутри зоны отчуждения уровень радиации до сих пор превышает допустимые нормы. Безопасными считаются показатели до 0,5 микрозиверта в час&lt;br> На фото: радиационный фон около начальной школы составляет 9,76 микрозиверта в час

Внутри зоны отчуждения уровень радиации до сих пор превышает допустимые нормы. Безопасными считаются показатели до 0,5 микрозиверта в час
На фото: радиационный фон около начальной школы составляет 9,76 микрозиверта в час

Фото: Reuters

В зоне эвакуации Фукусимы появилось много диких животных. Часто встречаются кабаны, зайцы, различные виды птиц, лисы и енотовидные собаки&lt;br> На фото: волонтер кормит лебедей в зоне отчуждения

В зоне эвакуации Фукусимы появилось много диких животных. Часто встречаются кабаны, зайцы, различные виды птиц, лисы и енотовидные собаки
На фото: волонтер кормит лебедей в зоне отчуждения

Фото: Reuters

Большинство эвакуированных жителей не намерены возвращаться, опасаясь радиоактивного облучения. В покинутых домах живет много одичавших кошек

Большинство эвакуированных жителей не намерены возвращаться, опасаясь радиоактивного облучения. В покинутых домах живет много одичавших кошек

Фото: Reuters / Kim Kyung-Hoon

Расходы на ликвидацию последствий и выплату компенсаций пострадавшим и эвакуированным жителям составили уже около $200 млрд&lt;br> На фото: местный житель, чья жена погибла 11 лет назад при землетрясении и цунами, в телефонной будке, где &lt;a href=&quot;/doc/4722279&quot;>люди могут обратиться к своим близким&lt;/a>, которых они потеряли

Расходы на ликвидацию последствий и выплату компенсаций пострадавшим и эвакуированным жителям составили уже около $200 млрд
На фото: местный житель, чья жена погибла 11 лет назад при землетрясении и цунами, в телефонной будке, где люди могут обратиться к своим близким, которых они потеряли

Фото: Reuters

По информации МАГАТЭ, облучение от радиации получили около 20 тыс. ликвидаторов аварии и жителей пострадавших районов

По информации МАГАТЭ, облучение от радиации получили около 20 тыс. ликвидаторов аварии и жителей пострадавших районов

Фото: AP / Hiro Komae

Всего во время землетрясения и цунами погибли почти 16 тыс. человек, еще 2,5 тыс. пропали без вести &lt;br> На фото: акция памяти по погибшим

Всего во время землетрясения и цунами погибли почти 16 тыс. человек, еще 2,5 тыс. пропали без вести
На фото: акция памяти по погибшим

Фото: Yasushi Kanno / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP

По традиции минута молчания проходит в Японии каждый год в 14:46 по местному времени, когда началось землетрясение

По традиции минута молчания проходит в Японии каждый год в 14:46 по местному времени, когда началось землетрясение

Фото: Kentaro Tominaga / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP

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11 марта 2011 года мощное землетрясение и последовавшее за ним цунами спровоцировали аварию на АЭС «Фукусима-1» в Японии. Территория в радиусе 20 км от станции превратилась в зону отчуждения. Радиоактивные элементы были обнаружены в воздухе, морской и питьевой воде, продуктах питания
На фото: спутниковый снимок затоплений и разрушений в марте 2011 года и тот же район после восстановления в августе 2020-го

Фото: Maxar Technologies / Handout via Reuters

С территории вокруг АЭС были вывезены свыше 160 тыс. человек. В 2018 году завершена дезактивация основной части района эвакуации, но вблизи станции все еще нельзя находиться без защитного комбинезона

Фото: Reuters

Пляжи возле «Фукусимы» были завалены радиоактивным мусором. Непосредственно от радиации во время аварии никто не погиб, но, по словам ученых, около 2 тыс. человек подвержены высокому риску заболевания раком из-за облучения
На фото: поиск останков жертв землетрясения и цунами 2011 года

Фото: Reuters

По оценке Токийской электроэнергетической компании (TEPCO), на полное устранение последствий катастрофы может потребоваться до 40 лет
На фото: качели во дворе детского сада внутри зоны отчуждения в Окуме

Фото: Reuters

Объемы радиоактивного мусора составляют 14 млн куб. м. Япония планирует завершить его утилизацию до 2045 года. Процесс утилизации предусматривает 90% повторного использования сырья

Фото: Reuters

В результате стихийного бедствия были полностью или частично разрушены свыше 400 тыс. домов. Жители могут приехать и осмотреть свое жилье, но оставаться там пока запрещено
На фото: знак с надписью «Ядерная энергетика — энергия для лучшего будущего» в зоне отчуждения

Фото: Reuters

Внутри зоны отчуждения уровень радиации до сих пор превышает допустимые нормы. Безопасными считаются показатели до 0,5 микрозиверта в час
На фото: радиационный фон около начальной школы составляет 9,76 микрозиверта в час

Фото: Reuters

В зоне эвакуации Фукусимы появилось много диких животных. Часто встречаются кабаны, зайцы, различные виды птиц, лисы и енотовидные собаки
На фото: волонтер кормит лебедей в зоне отчуждения

Фото: Reuters

Большинство эвакуированных жителей не намерены возвращаться, опасаясь радиоактивного облучения. В покинутых домах живет много одичавших кошек

Фото: Reuters / Kim Kyung-Hoon

Расходы на ликвидацию последствий и выплату компенсаций пострадавшим и эвакуированным жителям составили уже около $200 млрд
На фото: местный житель, чья жена погибла 11 лет назад при землетрясении и цунами, в телефонной будке, где люди могут обратиться к своим близким, которых они потеряли

Фото: Reuters

По информации МАГАТЭ, облучение от радиации получили около 20 тыс. ликвидаторов аварии и жителей пострадавших районов

Фото: AP / Hiro Komae

Всего во время землетрясения и цунами погибли почти 16 тыс. человек, еще 2,5 тыс. пропали без вести
На фото: акция памяти по погибшим

Фото: Yasushi Kanno / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP

По традиции минута молчания проходит в Японии каждый год в 14:46 по местному времени, когда началось землетрясение

Фото: Kentaro Tominaga / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP

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Светлана Белова

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