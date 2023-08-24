Вода с «Фукусимы» вылилась в запрет

Китай и Гонконг ввели запрет на импорт морепродуктов из Японии, чтобы не допустить на свои рынки радиоактивно загрязненных продуктов. В ночь с 23 на 24 августа компания Tokyo Electric Power начала сброс в океан очищенной воды с АЭС «Фукусима-1». В России Роспотребнадзор Приморского края усилил радиационный контроль за рыбой и другими морепродуктами из Японии. Дополнительно надзорные органы намерены отслеживать и качество улова на Дальнем Востоке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Eugene Hoshiko / AP Фото: Eugene Hoshiko / AP

Если будет обнаружено превышение опасных веществ, Россия и другие страны могут разорвать с Японией контракты на поставку морских биоресурсов и потребовать компенсировать ущерб, пояснил управляющий партнер Zharov Group Евгений Жаров:

«Российская Федерация на основании действующих соглашений вправе ограничить исполнение контрактов и покупку биоресурсов со стороны Японии. Безусловно, необходимо будет ввести дополнительный контроль входящих поставок для того, чтобы в случае обнаружения вредных веществ, оказывающих негативное воздействие на здоровье и качество окружающей среды, обратиться в уполномоченную комиссию. А потом уже заниматься вопросом урегулирования и взыскания потенциальных убытков, которые могут понести страны из-за поставок морских продуктов плохого качества».

Сейчас пищевую продукцию из Японии в Россию можно поставлять только при наличии специальной декларации. Там должно быть указано, что содержание радиоактивных веществ в товаре ниже нормативов. Как отмечали СМИ, все эти морские обитатели будут вылавливаться в воде с добавлением трития — это компонент, который остается после очистки.

Но содержание вещества столь незначительно, что это не повлияет на безопасность экосистемы Тихого океана, убежден научный руководитель Института океанологии имени Ширшова РАН Роберт Нигматулин:

«Не думаю, что стоит ожидать каких-то серьезных последствий, потому что это очищенная вода. Если бы речь шла о твердых примесях, то их наличие может вызвать соответствующие последствия. При сбрасывании воды концентрация, конечно, падает. Такие же обсуждения были, когда японцы сделали это в первый раз, и произошла авария. Тогда Роспотребнадзор принял меры, они все проверяли. Если бы нашли какие-то серьезные отклонения, то тут же сообщили. Японцы же не враги сами себе, ведь сброс производится в их водах, где ловится рыба и попадает на местные рынки».

Япония приняла решение о сбросе воды с аварийной атомной электростанции, несмотря на негативную реакцию соседних стран. Китай заявил, что это крайне эгоистичный и безответственный поступок, который игнорирует международные общественные интересы. Протесты проходят и в самой Японии. Остановить сброс требуют экологи и Ассоциация рыбаков.

При этом Токио заручился поддержкой экспертов МАГАТЭ, которые считают, что очищенная вода из реакторов безопасна. Всего в резервуарах сейчас хранится больше 1,3 млн тонн жидкости. Ее будут сбрасывать в океан порционно на протяжении 30 лет. Первый этап продлится 17 дней.

Фотогалерея Авария на «Фукусиме»: 12 лет спустя Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография 11 марта 2011 года мощное землетрясение и последовавшее за ним цунами спровоцировали аварию на АЭС «Фукусима-1» в Японии. Территория в радиусе 20 км от станции превратилась в зону отчуждения. Радиоактивные элементы были обнаружены в воздухе, морской и питьевой воде, продуктах питания

На фото: спутниковый снимок затоплений и разрушений в марте 2011 года и тот же район после восстановления в августе 2020-го Фото: Maxar Technologies / Handout via Reuters С территории вокруг АЭС были вывезены свыше 160 тыс. человек. В 2018 году завершена дезактивация основной части района эвакуации, но вблизи станции все еще нельзя находиться без защитного комбинезона Фото: Reuters Пляжи возле «Фукусимы» были завалены радиоактивным мусором. Непосредственно от радиации во время аварии никто не погиб, но, по словам ученых, около 2 тыс. человек подвержены высокому риску заболевания раком из-за облучения

На фото: поиск останков жертв землетрясения и цунами 2011 года Фото: Reuters По оценке Токийской электроэнергетической компании (TEPCO), на полное устранение последствий катастрофы может потребоваться до 40 лет

На фото: качели во дворе детского сада внутри зоны отчуждения в Окуме Фото: Reuters Объемы радиоактивного мусора составляют 14 млн куб. м. Япония планирует завершить его утилизацию до 2045 года. Процесс утилизации предусматривает 90% повторного использования сырья Фото: Reuters В результате стихийного бедствия были полностью или частично разрушены свыше 400 тыс. домов. Жители могут приехать и осмотреть свое жилье, но оставаться там пока запрещено

На фото: знак с надписью «Ядерная энергетика — энергия для лучшего будущего» в зоне отчуждения Фото: Reuters Внутри зоны отчуждения уровень радиации до сих пор превышает допустимые нормы. Безопасными считаются показатели до 0,5 микрозиверта в час

На фото: радиационный фон около начальной школы составляет 9,76 микрозиверта в час Фото: Reuters В зоне эвакуации Фукусимы появилось много диких животных. Часто встречаются кабаны, зайцы, различные виды птиц, лисы и енотовидные собаки

На фото: волонтер кормит лебедей в зоне отчуждения Фото: Reuters Большинство эвакуированных жителей не намерены возвращаться, опасаясь радиоактивного облучения. В покинутых домах живет много одичавших кошек Фото: Reuters / Kim Kyung-Hoon Расходы на ликвидацию последствий и выплату компенсаций пострадавшим и эвакуированным жителям составили уже около $200 млрд

На фото: местный житель, чья жена погибла 11 лет назад при землетрясении и цунами, в телефонной будке, где люди могут обратиться к своим близким, которых они потеряли Фото: Reuters По информации МАГАТЭ, облучение от радиации получили около 20 тыс. ликвидаторов аварии и жителей пострадавших районов Фото: AP / Hiro Komae Всего во время землетрясения и цунами погибли почти 16 тыс. человек, еще 2,5 тыс. пропали без вести

На фото: акция памяти по погибшим Фото: Yasushi Kanno / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP По традиции минута молчания проходит в Японии каждый год в 14:46 по местному времени, когда началось землетрясение Фото: Kentaro Tominaga / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP Следующая фотография 1 / 13 11 марта 2011 года мощное землетрясение и последовавшее за ним цунами спровоцировали аварию на АЭС «Фукусима-1» в Японии. Территория в радиусе 20 км от станции превратилась в зону отчуждения. Радиоактивные элементы были обнаружены в воздухе, морской и питьевой воде, продуктах питания

На фото: спутниковый снимок затоплений и разрушений в марте 2011 года и тот же район после восстановления в августе 2020-го Фото: Maxar Technologies / Handout via Reuters С территории вокруг АЭС были вывезены свыше 160 тыс. человек. В 2018 году завершена дезактивация основной части района эвакуации, но вблизи станции все еще нельзя находиться без защитного комбинезона Фото: Reuters Пляжи возле «Фукусимы» были завалены радиоактивным мусором. Непосредственно от радиации во время аварии никто не погиб, но, по словам ученых, около 2 тыс. человек подвержены высокому риску заболевания раком из-за облучения

На фото: поиск останков жертв землетрясения и цунами 2011 года Фото: Reuters По оценке Токийской электроэнергетической компании (TEPCO), на полное устранение последствий катастрофы может потребоваться до 40 лет

На фото: качели во дворе детского сада внутри зоны отчуждения в Окуме Фото: Reuters Объемы радиоактивного мусора составляют 14 млн куб. м. Япония планирует завершить его утилизацию до 2045 года. Процесс утилизации предусматривает 90% повторного использования сырья Фото: Reuters В результате стихийного бедствия были полностью или частично разрушены свыше 400 тыс. домов. Жители могут приехать и осмотреть свое жилье, но оставаться там пока запрещено

На фото: знак с надписью «Ядерная энергетика — энергия для лучшего будущего» в зоне отчуждения Фото: Reuters Внутри зоны отчуждения уровень радиации до сих пор превышает допустимые нормы. Безопасными считаются показатели до 0,5 микрозиверта в час

На фото: радиационный фон около начальной школы составляет 9,76 микрозиверта в час Фото: Reuters В зоне эвакуации Фукусимы появилось много диких животных. Часто встречаются кабаны, зайцы, различные виды птиц, лисы и енотовидные собаки

На фото: волонтер кормит лебедей в зоне отчуждения Фото: Reuters Большинство эвакуированных жителей не намерены возвращаться, опасаясь радиоактивного облучения. В покинутых домах живет много одичавших кошек Фото: Reuters / Kim Kyung-Hoon Расходы на ликвидацию последствий и выплату компенсаций пострадавшим и эвакуированным жителям составили уже около $200 млрд

На фото: местный житель, чья жена погибла 11 лет назад при землетрясении и цунами, в телефонной будке, где люди могут обратиться к своим близким, которых они потеряли Фото: Reuters По информации МАГАТЭ, облучение от радиации получили около 20 тыс. ликвидаторов аварии и жителей пострадавших районов Фото: AP / Hiro Komae Всего во время землетрясения и цунами погибли почти 16 тыс. человек, еще 2,5 тыс. пропали без вести

На фото: акция памяти по погибшим Фото: Yasushi Kanno / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP По традиции минута молчания проходит в Японии каждый год в 14:46 по местному времени, когда началось землетрясение Фото: Kentaro Tominaga / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP Смотреть

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Светлана Белова