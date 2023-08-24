Вода с «Фукусимы» вылилась в запрет

Китай и Гонконг ввели запрет на импорт морепродуктов из Японии, чтобы не допустить на свои рынки радиоактивно загрязненных продуктов. В ночь с 23 на 24 августа компания Tokyo Electric Power начала сброс в океан очищенной воды с АЭС «Фукусима-1». В России Роспотребнадзор Приморского края усилил радиационный контроль за рыбой и другими морепродуктами из Японии. Дополнительно надзорные органы намерены отслеживать и качество улова на Дальнем Востоке.
Фото: Eugene Hoshiko / AP
Если будет обнаружено превышение опасных веществ, Россия и другие страны могут разорвать с Японией контракты на поставку морских биоресурсов и потребовать компенсировать ущерб, пояснил управляющий партнер Zharov Group Евгений Жаров:
«Российская Федерация на основании действующих соглашений вправе ограничить исполнение контрактов и покупку биоресурсов со стороны Японии. Безусловно, необходимо будет ввести дополнительный контроль входящих поставок для того, чтобы в случае обнаружения вредных веществ, оказывающих негативное воздействие на здоровье и качество окружающей среды, обратиться в уполномоченную комиссию. А потом уже заниматься вопросом урегулирования и взыскания потенциальных убытков, которые могут понести страны из-за поставок морских продуктов плохого качества».
Сейчас пищевую продукцию из Японии в Россию можно поставлять только при наличии специальной декларации. Там должно быть указано, что содержание радиоактивных веществ в товаре ниже нормативов. Как отмечали СМИ, все эти морские обитатели будут вылавливаться в воде с добавлением трития — это компонент, который остается после очистки.
Но содержание вещества столь незначительно, что это не повлияет на безопасность экосистемы Тихого океана, убежден научный руководитель Института океанологии имени Ширшова РАН Роберт Нигматулин:
«Не думаю, что стоит ожидать каких-то серьезных последствий, потому что это очищенная вода. Если бы речь шла о твердых примесях, то их наличие может вызвать соответствующие последствия. При сбрасывании воды концентрация, конечно, падает. Такие же обсуждения были, когда японцы сделали это в первый раз, и произошла авария. Тогда Роспотребнадзор принял меры, они все проверяли. Если бы нашли какие-то серьезные отклонения, то тут же сообщили. Японцы же не враги сами себе, ведь сброс производится в их водах, где ловится рыба и попадает на местные рынки».
Япония приняла решение о сбросе воды с аварийной атомной электростанции, несмотря на негативную реакцию соседних стран. Китай заявил, что это крайне эгоистичный и безответственный поступок, который игнорирует международные общественные интересы. Протесты проходят и в самой Японии. Остановить сброс требуют экологи и Ассоциация рыбаков.
При этом Токио заручился поддержкой экспертов МАГАТЭ, которые считают, что очищенная вода из реакторов безопасна. Всего в резервуарах сейчас хранится больше 1,3 млн тонн жидкости. Ее будут сбрасывать в океан порционно на протяжении 30 лет. Первый этап продлится 17 дней.
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