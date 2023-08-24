Кадыров: гибель Пригожина — утрата для государства

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram пост, в котором выразил соболезнования из-за гибели основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Самолет, на борту которого был господин Пригожин, разбился в Тверской области 23 августа. Официально гибель главы ЧВК «Вагнер» пока не подтверждена, но, по некоторым данным, его тело опознали бойцы ЧВК.

Господин Кадыров заявил, что им с Евгением Пригожиным «приходилось часто решать самые сложные вопросы». По его словам, глава ЧВК «Вагнер» «был очень активен для своих лет, был важной персоной государственного масштаба», и его «отличали от других отзывчивость, уникальная коммуникабельность и упорство».

«Но в последнее время он либо не видел, либо не хотел видеть полную картину происходящего в стране. Я просил его оставить личные амбиции в угоду делам первостепенной государственной важности. Все остальное можно было решить потом. Но такой уж он был, Пригожин, со своим железным характером и желанием добиться своего прямо здесь и сейчас»,— написал глава Чечни.

Он подчеркнул, что господин Пригожин внес большой вклад в проведение военной операции на Украине, и «эту заслугу у него не отнять». «Его гибель — большая утрата для всего государства»,— убежден Рамзан Кадыров.

На борту самолета вместе с Евгением Пригожиным были командир ЧВК Дмитрий Уткин и еще восемь человек. СКР возбудил дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Расследовать крушение бизнес-джета, по данным РБК, будет следователь Главного управления по расследованию особо важных дел СКР Иван Сибула.

Подробнее об авиакатастрофе — в материале «Ъ» «''Вагнер'' потерпел небоевое поражение».

Лаура Кеффер