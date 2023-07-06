Были бы основы, учебник найдется

С 1 сентября 2023 года все российские вузы должны ввести в расписание студентов первого курса новый предмет — «Основы российской государственности». Решение об этом принято еще прошлым летом. Осталось менее двух месяцев до нового учебного года, но пособий для преподавания «Основ» до сих пор нет. “Ъ” спросил российские вузы, готовы ли они к внедрению курса, «направленного на формирование развитого чувства гражданственности и патриотизма» курса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вузы найдут, по чему учить студентов основам российской государственности

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Вузы найдут, по чему учить студентов основам российской государственности

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Как сообщал “Ъ”, летом прошлого года администрация президента РФ обсуждала с Минобрнауки и профильными экспертами проект пересмотра гуманитарного блока вузовских дисциплин. Среди прочего было принято решение создать курс «Основы российской цивилизации». Его цель была заявлена как «расставление мировоззренческих аспектов студентов». Критики инициативы называли курс «идеологическим» и сравнивали с советской «Историей КПСС». В январе 2023 года президент Владимир Путин поручил Минобрнауки разработать и включить в общеобразовательные программы модуль «Основы российской государственности». Изучать его российские студенты начнут со следующего учебного года.

Согласно проекту концепции учебно-методического комплекса (УМК включает в себя не только содержание и структуру новой дисциплины, но и рекомендации для преподавателей), «Основы российской государственности» направлены на «формирование у обучающихся системы знаний, навыков и компетенций, а также ценностей, правил и норм поведения, связанных с осознанием принадлежности к российскому обществу, развитием чувства патриотизма и гражданственности». Новый модуль включает в себя пять разделов:

«Что такое Россия»,

«Российское государство-цивилизация»,

«Российское мировоззрение и ценности российской цивилизации»,

«Политическое устройство России»,

«Вызовы будущего и развитие страны».

Преподаваться «Основы» будут всем студентам бакалавриата и специалитета в первом семестре первого курса.

Весной член межведомственной рабочей группы по разработке УМК для «Основ» при Минобрнауки Александр Русаков рассказал “Ъ”, что для курса уже «издан учебник», но при этом материал для преподавателей «находится в стадии обсуждений и доработки». В апреле министерство обнародовало проект УМК, однако официальной информации о готовности учебных материалов так и не было. В конце июня в Минобрнауки сообщили “Ъ”, что учебники для курса пока не готовы. «Учебные пособия к модулю в настоящий момент создают три коллектива: Государственный академический университет гуманитарных наук, Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова и Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ. Окончание работы по учебным пособиям, прохождение необходимых экспертиз и согласование намечены на конец июля»,— пояснили в пресс-службе министерства.

“Ъ” обратился в несколько вузов с просьбой рассказать, как там готовятся к преподаванию новой дисциплины.

Доктор исторических наук, профессор Ярославского госуниверситета Виктория Марасанова считает, что высшая школа успеет подготовиться к запуску «Основ». По ее словам, в вузы уже разослана концепция курса, разработанная в рамках проекта «ДНК России» администрацией президента совместно с Минобрнауки. Чиновники рассчитывают не только «определить» и привить студентам ценности, соответствующие национальным интересам, но и осуществить реформу высшего гуманитарного образования, частью которой является введение дисциплины «Основы российской государственности». На основе упомянутой концепции уже подготовлены рабочие программы дисциплины, говорит госпожа Марасанова. Также подготовка университетских кадров проводится с использованием цифровой платформы РАНХиГС и очного обучения в 28 опорных вузах.

Ректор Российского государственного гуманитарного университета Александр Безбородов сообщил “Ъ”, что РГГУ является одним из опорных вузов для подготовки будущих преподавателей «Основ»: «В мае—июне преподаватели десятков вузов на нашей базе прошли повышение квалификации, для того чтобы они могли вести этот курс уже с 1 сентября 2023 года». По словам господина Безбородова, процесс подготовки инициирован и контролируется Минобрнауки: «Думаю, готовность сейчас у нас (высшей школы.— “Ъ”) очень хорошая. Были мастер-классы, рассматривались сложные темы, проходились сюжеты, связанные с учебным моделированием той или иной ситуации и ответов на каверзные вопросы студентов».

При этом ректор РГГУ подтвердил, что учебные пособия для «Основ» пока не готовы: «Учебники только готовятся. В окончательном виде мы, наверное, их в ближайшее время не увидим. Есть данные, что они активно пишутся». На экспертизу, одобрение и собственно печать пособий осталось менее двух месяцев, однако господин Безбородов уверен, что Минобрнауки уложится до 1 сентября: «У нас выхода другого нет. Надо подготовить и запустить их в учебный процесс через библиотеки. Все будет нормально».

В Московском городском педагогическом университете подтвердили, что профессорско-преподавательский состав уже прошел подготовку в опорных вузах. «Рабочие программы разработаны на основе концепции УМК "Основы российской государственности", нагрузка на новый учебный год распределена,— говорит профессор Института гуманитарных наук МГПУ Елена Алексейчева.— По поводу учебного пособия: в концепции предложен перечень основной и дополнительной литературы. Также в каждом вузе имеется свой фонд результатов исследований в данной области, позволяющий расширить предлагаемый перечень. Это нормальная практика учебно-методического обеспечения в системе высшего образования».

О готовности начать этой осенью преподавание «Основ» заявил и ректор Московского государственного юридического университета им. О. Е. Кутафина Виктор Блажеев: «Для успешного преподавания новой дисциплины университет провел серьезную подготовку — внес изменения в образовательные программы, разработал учебно-методические материалы, а преподаватели прошли повышение квалификации. В университете работают опытные преподаватели, обладающие достаточными компетенциями для того, чтобы раскрыть основы российской государственности и заинтересовать обучающихся данной дисциплиной. Так что университет встретит учебный год готовым к реализации новой, но, безусловно, важной для современной подготовки обучающихся дисциплины».

Эмилия Габдуллина