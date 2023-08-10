Новый курс разыграли по ролям

В Пятигорске завершилась практическая конференция «Формирование системы образовательных событий модуля "Основы российской государственности"»: модуль с 1 сентября начнут изучать все российские первокурсники. Организаторы старались подчеркнуть, что речь ни в коем случае не идет о новом инструменте пропаганды и формирования лояльности, но о выработке критического мышления. Более ста преподавателей вузов со всей страны за три дня успели разработать десять «образовательных событий», которые помогут студентам усвоить «ценностно-мировоззренческие установки» и без принуждения сделать выбор — быть гражданином или не быть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Организованная Минобрнауки в рамках проекта «ДНК России» практическая конференция «Формирование системы образовательных событий модуля "Основы российской государственности"» проходила в течение трех дней на базе центра знаний «Машук» в Пятигорске. Для участия в мероприятии, по данным организаторов, сюда прибыли 120 преподавателей из 76 вузов страны и 40 экспертов по вопросам образования и медиа. Перед ними по видео-конференц-связи выступили начальник управления президента РФ по обеспечению деятельности Государственного совета Российской Федерации Александр Харичев и глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Напомним, курс «Основы российской цивилизации» решено было создать летом прошлого года, когда администрация президента РФ обсуждала с Минобрнауки и профильными экспертами проект пересмотра гуманитарного блока вузовских дисциплин. Целью было заявлено «расставление мировоззренческих аспектов студентов». Критики инициативы называли курс «идеологическим» и сравнивали с советской «Историей КПСС». В январе 2023 года президент Владимир Путин поручил Минобрнауки разработать и включить в общеобразовательные программы указанный модуль. Согласно проекту концепции учебно-методического комплекса (УМК включает в себя не только содержание и структуру новой дисциплины, но и рекомендации для преподавателей), «Основы российской государственности» направлены на «формирование у обучающихся системы знаний, навыков и компетенций, а также ценностей, правил и норм поведения, связанных с осознанием принадлежности к российскому обществу, развитием чувства патриотизма и гражданственности». Новый модуль включает в себя пять разделов: «Что такое Россия», «Российское государство-цивилизация», «Российское мировоззрение и ценности российской цивилизации», «Политическое устройство России», «Вызовы будущего и развитие страны». Изучение нового курса российские студенты начнут с 1 сентября 2023 года. Преподаваться «Основы» будут всем студентам бакалавриата и специалитета в первом семестре первого курса.

Господин Харичев начал свое выступление перед преподавателями и экспертами с оценки экономической ситуации. «По нашим прогнозам», сообщил он, в этом году рост экономики в РФ составит 2%, причем не за счет нефтегазовых доходов и металлургии, а за счет сельского хозяйства и обрабатывающей промышленности. «Как утверждают мировые аналитики, санкции работают первые три—пять лет, потом они перестают работать, экономика страны перестраивается – особенно такой большой как Россия», — обнадежил чиновник. Он напомнил, что Россия выступает против однополярного мира, а специальная военная операция уже привела «к изменению баланса сил в мире» и к тому, что «мир становится более многополярным». Российское государство Александр Харичев назвал «ковчегом», напомнив, что в недрах страны имеется вся таблица Менделеева, а также запасы нефти, газа и пресной воды, которыми не располагает больше ни одно государство в мире. Кроме того, Россия — «хранитель традиционных ценностей», в основе которых семья. «Мы всегда шли своим путем, и мы являемся одним из лидеров многополярного мирового порядка»,— резюмировал господин Харичев, напомнив, что суверенность и уникальность всегда были присущи России, и это не просто страна, а страна-цивилизация.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков назвал новый учебный курс «попыткой дать целостное представление студентам о том, что происходит». Он предложил собравшимся сделать акцент не на теории, а вести преподавание в форме диалога и дискуссии со студентами. Молодежь, по словам министра, ценит «открытый, откровенный диалог, умение давать не витиеватые, а достаточно прямые ответы на существующие вопросы». Господин Фальков не считает, что новый курс — элемент пропаганды, направленный на формирование лояльности: «Задача состоит в том, чтобы дать студенту свое видение и картину, которую государство формирует, в этом нет ничего плохого. С другой стороны, мы должны через проблемную коммуникацию, через умение заставить думать сформировать у студента критическое мышление».

Для разработки «образовательных событий» участников конференции разбили на десять групп. Каждая из них отрабатывала методику донесения до студентов основных «ценностей», которые должны быть положены в основу курса российской государственности. Это, в частности, «единство», «многообразие», «согласие», «доверие», «любовь», «сила», «сотрудничество», «созидание», «развитие». В качестве яркого образа единства авторы выбрали гимн страны — в частности, они решили показать, как грустно выглядела мелодия Глинки без слов на фоне нового российского флага на Олимпиаде 1994 года. Зато педагоги с удовлетворением отмечали, что после того, как в школах ввели линейки с подъемом флага и исполнением нынешнего государственного гимна, у молодежи уже сформировалась привычка слушать гимн стоя и петь хором.

Ряд других «ценностей» — «доверие», «любовь» и «сила» — с курсом государственности оказались связаны не так прямо. Впрочем, относительно силы разработчики поясняли, что «сильный человек делает сильное государство, а сильное государство нуждается в сильных людях». Для иллюстрации этого тезиса предлагалось искать нужных героев в разделах: армия, профессия, спорт или искусство.

Разработку «образовательных событий» еще предстоит «шлифовать», дополняться и корректировать с учетом мнения экспертов. Но большинство участников полагает, что наиболее удачные практики – те, что сопровождаются большим массивом визуального контента, элементами игры и требуют максимальной вовлеченности студента в процесс изучения модуля. Научный руководитель проекта «ДНК России» Андрей Полосин, подводя итоги практикума, подчеркнул, что задача педагогов – не убеждать в чем-то насильно, но дать учащимся возможность самостоятельно прийти к правильным выводам. Деятельность по созданию нового курса он считает беспрецедентной: подобная работа, по его словам, в стране никогда не проводилась: все прежние политические концепции и стратегии — «Византию, выход к морям, марксизм-ленинизм» — Россия получала в виде готовой доктрины и потом «отрабатывала».

Александра Ларинцева, Пятигорск