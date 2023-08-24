Байден анонсировал новые санкции против России

США скоро объявят о новых санкциях в отношении России. Об этом сказал президент Джо Байден в рамках заявления по случаю Дня независимости Украины. Детали будущих ограничений в заявлении не приводятся, поводом для них назван вывоз детей с Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джо Байден

Фото: Evan Vucci / AP Джо Байден

Фото: Evan Vucci / AP

В заявлении, опубликованном на сайте Белого дома, президент Байден выразил поддержку украинским гражданам и подчеркнул приверженность США независимости Украины. «Мы также работаем со странами по всему миру, чтобы привлечь российские власти к ответственности за военные преступления, совершенные на Украине. В том числе за насильственный вывоз тысяч украинских детей в Россию. Сегодня мы объявим о новых санкциях, чтобы привлечь к ответственности виновных в этих принудительных перемещениях и депортациях и потребовать возвращения украинских детей в их семьи»,— говорится в сообщении.

Украина и ряд стран Запада обвиняют Россию в депортации детей с занятых после ввода войск территорий. Москва утверждает, что дети были эвакуированы из опасных районов, Кремль не считает это депортацией. Также российские власти говорили, что содействуют возвращению детей в их семьи. Украина разработала план возвращения детей. Он предполагает как само возвращение детей, так и их реинтеграцию после пребывания в России.

В марте Международный уголовный суд (МУС) объявил, что президент России Владимир Путин и уполномоченная по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова «предположительно несут ответственность за военные преступления», связанные с незаконным вывозом детей с Украины, и выдал ордер на их арест. Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что Россия не является участником Римского статута МУС и не несет по нему обязательств.

В последний раз о санкциях в отношении России США объявляли 16 августа. Тогда санкционные ограничения коснулись трех российских компаний. В санкционный список также внесли компании из Казахстана и Словакии. В качестве причины была указана покупка этими компаниями оружия у КНДР.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева