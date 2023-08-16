США ввели санкции против российской компании за покупки оружия у КНДР

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) внесло в санкционный список три компании из России, Казахстана и Словакии за связи с КНДР. Об этом сообщила пресс-служба OFAC.

Под санкции попали российская «Верус», казахстанская Defense Engineering и словацкая Versor. Их подозревают в связи с гражданином Словакии Ашотом Мкртычевым, который попал под санкции США в марте 2023 года. Как сообщили в OFAC, он — основатель и владелец «Верус», президент Versor и единственный директор Defense Engineering.

По данным OFAC, господин Мкртычев договаривался с чиновниками из КНДР о поставках в Россию двух десятков видов оружия и боеприпасов в обмен на гражданские самолеты, сырье и другие товары.

«Эти действия являются частью продолжающейся стратегии США по выявлению, разоблачению и подрыву действий третьих стран, стремящихся поддержать жестокую войну России против Украины»,— говорится в пресс-релизе OFAC.

Олеся Павленко