Что происходит после ввода войск России на Украину. День 547-й

Минобороны РФ заявило, что ПВО сбили три украинских дрона в Брянской и Калужской областях. Одним из вариантов активизации зерновой сделки может стать встреча представителей России и ООН в Стамбуле, пишет турецкая газета Milliyet. Макрон заявил, что поговорит с Путиным, когда «это будет полезно». Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:54. «Вагнер» без руководства Евгения Пригожина по-прежнему представляет серьезную угрозу для Польши, заявил в эфире Польского радио 1 заместитель министра финансов и региональной политики Марцин Горала.

9:42. Минобороны Белоруссии анонсировало проведение совместных учений ОДКБ «Боевое братство» 1–6 сентября. Будут задействованы полигоны и участки местности Брестской, Гродненской и Минской областей.

9:33. Экс-президент США Дональд Трамп считает, что нынешний глава государства Джо Байден не может содействовать прекращению военного конфликта России и Украины. При этом Дональд Трамп не сомневается в своей компетентности и считает, что он мог бы остановить конфликт в короткие сроки.

9:33. Цены на газ в Европе на открытии торгов на лондонской бирже ICE падают до $336 за 1 тыс. куб. м.

9:22. Поселок Белая Березка в Брянской области с населением порядка 5,5 тыс. человек попал под обстрел Вооруженных сил Украины, в населенном пункте нарушено электроснабжение. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

8:42. Газета Wall Street Journal пишет со ссылкой на источники, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел телефонный разговор с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым в июне после мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. По данным издания, цель разговора заключалась в том, чтобы дать понять, что США не имели никакого отношения к мятежу.

8:40. Александр Лукашенко поздравил Украину с Днем независимости и пожелал всем жителям Украины, чтобы в очень скором времени на их земле воцарился мир.

8:39. Одним из вариантов активизации зерновой сделки может стать встреча представителей России и ООН в Стамбуле, пишет турецкая газета Milliyet.

8:38. Ситуация с перезапуском магазинов французской сети спортивных товаров Decathlon в России не определена, открытие может произойти до 2024 года, сообщил ТАСС президент Союза торговых центров Булат Шакиров.

8:37. Системы ПВО в ночь на 24 августа сбили два украинских беспилотника в Брянской области, еще один — в Калужской, сообщили в Минобороны России.

8:34. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что будет готов провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, «когда это будет полезно».