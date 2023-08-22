Силуанов: БРИКС планирует создание альтернативной доллару платежной единицы

Страны БРИКС рассматривают создание единой расчетной единицы, альтернативной доллару. Об этом глава Минфина Антон Силуанов заявил в прямом эфире телеканала CGTN.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Не то, что единая валюта, как в ЕС, а расчетная единица как альтернатива доллару»,— сказал господин Силуанов (цитата по ТАСС). По его словам, в ней могут выражаться стоимости товарных поставок, бенчмарки по товарам, что позволит не зависеть от единой валюты или от эмиссионного центра.

Сегодня, 22 июля, глава Нового банка развития БРИКС (НБР) Дилма Руссефф рассказала Financial Times, что банк в рамках плана по снижению зависимости от американского доллара планирует начать кредитование в валютах Южно-Африканской Республики (ЮАР) и Бразилии — рэндах и реалах.

Появление у стран БРИКС собственной единицы для торговых расчетов обсуждается уже не первый год. Рассматривались разные варианты, в частности принятие валюты одной из стран-участниц как основной и даже создание единой корзины БРИКС.

Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что инициативу планируется обсудить на саммите БРИКС в ЮАР (22–24 августа). При этом шерпа ЮАР в объединении Анил Суклал заявлял, что этот вопрос не стоит на повестке саммита. По его словам, страны БРИКС говорят только об углублении взаимной торговли в национальных валютах.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «БРИКС уточнила валютный прогноз».