Настал час БРИКС

Второй день саммита БРИКС в Йоханнесбурге прошел в оживленных дискуссиях, основной темой которых стало расширение клуба. Еще до старта трехдневной встречи лидеров Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР было понятно, что вопрос увеличения числа участников объединения будет одним из ключевых, однако единства по этому поводу среди них не наблюдалось. Тем не менее в разгар саммита внезапно выяснилось, что в итоге все горячо поддерживают идею расширения и нисколько не сомневаются в правильности такого шага. Правда, пресс-конференцию южноафриканского лидера Сирила Рамафосы, запланированную по такому случаю на 23 августа, пришлось перенести. И похоже, потому, что какие-то небольшие разногласия по вопросу расширения клуба все-таки обнаружились. Как лидеры БРИКС договаривались целый день и в конце концов в целом смогли договориться, наблюдала в Йоханнесбурге корреспондент “Ъ” Анастасия Домбицкая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин посетил саммит БРИКС онлайн

Фото: Reuters Владимир Путин посетил саммит БРИКС онлайн

Фото: Reuters

На второй день саммита БРИКС лидеры клуба наконец-то собрались вместе на все запланированные встречи. Даже председатель КНР Си Цзиньпин, который в день открытия 22 августа необъяснимо пропустил первую панельную дискуссию, почтил своим присутствием переговоры как в узком, так и в широком составах. Стабильно работала видеосвязь и у президента России Владимира Путина, который решил не лететь в Йоханнесбург из-за выданного на его арест ордера Международного уголовного суда и послал вместо себя в ЮАР главу МИДа Сергея Лаврова. Впрочем, в этот день решались весьма важные для будущего БРИКС и, судя по риторике участников, мирового сообщества вопросы, а потому в этом влиятельном объединении незападных стран участие в консультациях в среду было обязательным.

«Мы еще раз хотели бы заявить, что переживаем исторический момент. Более 20 других стран стремятся к тому, чтобы войти в "семью" БРИКС. Я знаю, что, как лидеры стран БРИКС, вы обсуждаете этот вопрос и уделяете ему большое внимание… Нам необходимо будет принять это решение»,— подчеркнул важность происходящего председательствующий президент страны—хозяйки саммита Сирил Рамафоса.

Господин Рамафоса не сомневался, что столь значимое решение обязательно необходимо принять, но, возможно зная чуть больше, чем широкая общественность, все-таки еще раз выразил надежду, что оно действительно будет выработано, и главное — во время нынешних консультаций.

Основные дискуссии проходили в закрытом от прессы формате, однако, учитывая, сколько слов и заявлений было посвящено теме расширения БРИКС за последнее время, мало у кого оставались сомнения, каким будет лейтмотив переговоров. К тому же во вступительных речах каждый из лидеров счел своим долгом высказаться по этому «историческому» вопросу.

Так, председатель Си начал издалека, поделившись с коллегами китайской мудростью. «Справедливость всегда восторжествует»,— изрек лидер КНР и добавил, что БРИКС как раз и выступает за справедливость во всем мире. «Тем самым (приняв новых членов в БРИКС.— “Ъ”) мы станем сильнее и будем вносить все больший вклад в международный мир и развитие»,— не оставил сомнений в позиции Пекина Си Цзиньпин.

Пообещал «эффективно способствовать реализации решений, принятых на нынешнем саммите, в том числе касающихся расширения круга участников объединения», и Владимир Путин.

Это имеет особое значение, так как России в следующем году предстоит председательствовать в БРИКС.

Поддержал идею и президент Бразилии Лула да Силва, который не просто выступил за расширение клуба, но и вспомнил, что когда-то ЮАР присоединилась к БРИК, и это в итоге позволило «лучше отразить новую конфигурацию мирового порядка». При этом еще недавно Бразилия, по информации Reuters, была не в восторге от идеи расширения, но к поездке в Йоханнесбург господин да Сила, видимо, подумал и поменял свое мнение. Правда, накануне, 22 августа, бразильский лидер также отметил, что «необходимо установить определенные процедуры вступления, чтобы завтра не оказалось, что к нам присоединился тот, кто на самом деле против БРИКС».

Не стал выделяться и премьер Индии Нарендра Моди, хотя буквально на днях СМИ писали, что Дели выступает категорически против увеличения числа участников БРИКС. «Индия полностью поддерживает расширение членства в БРИКС, и мы приветствуем продвижение вперед в этом направлении»,— заверил господин Моди.

По информации индийского информагентства PTI, сблизить позиции и в целом согласиться с неизбежностью расширения лидерам удалось во время неформальной вечерней встречи 22 августа, закрытой от прессы. А потому 23 августа от глав государств ждали исторических подробностей о достигнутом единстве. Однако консультации затягивались, из-за чего организаторам саммита то и дело приходилось менять расписание. В конце концов, ряд встреч отменились вовсе, а пресс-конференцию Сирила Рамафосы, который должен был поведать общественности о принятых решениях, в последний момент перенесли на 24 августа. «Назначенной на сегодня пресс-конференции председателя саммита президента Рамафосы не будет. Пресс-конференция состоится 24 августа на закрытии саммита»,— сообщил агентству ТАСС официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья.

Казалось, что второй день саммита так и завершится неопределенностью, однако глава МИД ЮАР Наледи Пандор спасла положение, заявив, что участники «утвердили документ, в котором излагаются основополагающие принципы и процедуры расширения БРИКС».

А потому ранее не существовавшие механизмы формального присоединения к этому клубу все-таки должны появиться уже в Йоханнесбурге. Во всяком случае, госпожа Пандор пообещала, что лидеры обязательно все расскажут, но 24 августа, при подведении итогов саммита.