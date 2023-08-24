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Коммерсантъ FM
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UNIQA Group и RBI продают свои доли в российской «дочке» «Райффайзен Жизнь»

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) продает 25-процентную долю в своей дочерней компании в России — страховой компании «Райффайзен Жизнь». Также свою 75-процентную долю в Raiffeisen Life продает австрийская страховая компания UNIQA Insurance Group, следует из финансовой отчетности группы за первое полугодие 2023 года. Согласно сообщению компании, RBI и UNIQA достигли договоренности о продаже своих долей в «Райффайзен Жизнь» российской страховой компании «Ренессанс Жизнь».

Сделка еще должна получить официальное одобрение. Сумма сделки не уточняется.

Член правления UNIQA Вольфганг Киндл, слова которого приводятся в пресс-релизе, отметил, что компания практически прекратила новые бизнес-операции в России, а также отказалась от дальнейших инвестиций. «Работая вместе с нашим партнером Raiffeisenbank, в прошлом году мы рассмотрели все доступные варианты. Сейчас мы делаем последний логический шаг, продавая нашу российскую дочернюю компанию, на долю которой приходится менее 1% выручки группы и, следовательно, она играет незначительную роль в нашем портфеле. Это означает, что мы уходим из России»,— сказал он.

В пресс-службе «Ренессанс Жизнь» сообщили Frank Media, что им «интересны приобретения компаний на российском страховом рынке, которые создают дополнительную стоимость для наших акционеров». Однако информацию о вышеуказанной сделке комментировать отказались, поскольку «она еще не завершена».

В марте Европейский центробанк потребовал от RBI закрыть свой бизнес в России. Группа пообещала урезать деловую активность в стране и заявила о планах продать российское подразделение или вывести его из структуры группы. В мае агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало о планах RBI передать свое российское подразделение — Райффайзенбанк — акционерам.

В начале августа глава RBI Йоханн Штробль заявил об изменении сроков ухода из России. Выделение локального бизнеса перенесли на декабрь. Ранее речь шла о конце сентября. По словам главы австрийская группы, сейчас она находится на этапе «неформального исследования возможности одобрения» российскими властями решения компании.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Уход добавил хлопот».

Милена Костерева

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