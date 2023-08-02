Уход добавил хлопот

Австрийский Райффайзенбанк останется в России до конца года. Группа перенесла выделение локального бизнеса на декабрь. Ранее речь шла о конце сентября. Об изменении сроков заявил глава Raiffeisen Bank International Йоханн Штробль. Он уточнил, что сейчас австрийская группа находится на этапе «неформального исследования возможности одобрения» российскими властями решения компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Почему Raiffeisen Bank International так долго прощается с «дочкой»? Этот вопрос “Ъ FM” задал эксперту финансового рынка Андрею Бархоте:

«У Raiffeisen Bank International очень сложный трек выхода с российского рынка. До него, например, группа Societe Generale продала свой дочерний Росбанк стратегическому инвестору. Она сделала это в кратчайшие сроки и по довольно низкой цене. По-моему, около четверти капитала баланса.

У Райффайзенбанка ситуация обратная. Дело в том, что эта финансовая организация — одна из самых маржинальных на российском рынке. У нее наиболее высокая рентабельность капитала, высокая операционная эффективность. В обычное время банк вполне мог бы стоить и два, и два с половиной капитала. Но в текущей ситуации даже продать его за один капитал довольно сложно, потому что европейскому регулятору очень важно, кому продан банк.

У российских инвесторов тоже есть сложности с покупкой. Во-первых, это дорого. Я напомню, что капитал Райффайзенбанка составляет больше 200 млрд руб. Даже конвертация такой суммы в евро — это очень серьезный удар по валютному рынку. Из-за этого трек продажи стратегическому инвестору акционерами Raiffeisen Bank International рассматривается как вторичный.

Первичный вариант — просто выделение бизнеса. Более близкая форма была реализована с Альфа-банком, когда изначально корневые акционеры передали акции главе совета "Альфа-Капитала". Скорее всего, Райффайзенбанк пойдет по этому же пути до конца года и просто выделит некое юридическое или физическое лицо в России, которому будут переданы акции до лучших времен до реализации по справедливой цене».

В марте европейский Центробанк потребовал от Raiffeisen Bank International закрыть свой бизнес в России. Австрийцы пообещали сократить деловую активность в стране и заявили о планах продать подразделение или вывести его из своей структуры. Младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский считает, что головная структура может не спешить из-за нежелания терять прибыль:

«Условия для юридических и физических лиц в России будут определяться в первую очередь рынком и потребностями этого рынка. Российский Райффайзенбанк составляет львиную долю всей австрийской группы, особенно по прибыли. Учитывая, что Австрия занимает нейтральную политическую позицию, ему это не очень выгодно. С другой стороны, насколько я понимаю, там оказывается очень серьезное давление. Учитывая, что еще один американский банк решил повременить с продажей бизнеса в России, появляется некая тенденция к тому, что часть бизнеса все-таки останется в РФ в том или ином виде. Просто потому, что это выгодно».

Райффайзенбанк остается одним из немногих банков в России, не подпавшим под санкции. По данным Financial Times, к февралю 2023 года организация обслуживала почти половину всех внешних платежей страны. Как трансграничные переводы будут работать после выделения российского бизнеса из группы? Управляющий партнер аудиторской компании ФБК Алексей Терехов считает, что валютные платежи усложнятся:

«Как банк он продолжит работу. И нет никаких ограничений и, собственно, требований регулятора, думаю, что и менеджмент справится с этой задачей и продолжит работу. Собственно, объем трансграничных операций сейчас и так сокращается по причине введения специальных условий и на объем, и на оплату этих услуг. Прежде всего, будут ограничения по использованию корреспондентских счетов между бывшим дочерним и материнским банком.

Получается, это будет какая-то абсолютно отдельная от австрийской группы структура, и никаких связей у них не сохранится. Когда птенцы вылетают из гнезда, а потом спустя время возвращаются на свою родину, они какое-то время кружат над покинутым российским гнездом. Я думаю, что, конечно, взаимоотношения останутся, но Raiffeisen Bank International будут максимально лояльны по отношению к ограничениям, которые вводит, скажем, Евросоюз».

В первом полугодии чистая прибыль группы Raiffeisen Bank International год к году упала почти на 28% — до €1,24 млрд. При этом показатели российской «дочки» продолжили расти: они увеличились на 9% — до €685 млн.

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