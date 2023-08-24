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Нижегородский завод 70-летия Победы попал под санкции Канады

Канада обновила санкционный список и включила в него 29 российских компаний. Под ограничения попало АО «Нижегородский завод 70-летия Победы» холдинга «Алмаз-Антей». Предприятие уже находится под санкциями США и Евросоюза.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В решении канадских властей говорится, что оно принято исходя из мнения, что «действия Российской Федерации представляют собой серьезное нарушение международного мира и безопасности, которое привело к серьезному международному кризису».

Что происходит после ввода войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Елена Ковалева

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