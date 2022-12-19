Нижегородские предприятия попали под санкции Евросоюза

Еврокомиссия опубликовала девятый пакет санкций против России. В список попали 168 российских предприятий, включая нижегородские.

Ограничения действуют в отношении авиазавода «Сокол», научно-исследовательского института «Буревестник», завода 70-летия Победы, судостроительного предприятия «Красное Сормово», арзамасского научно-производственного предприятия «Темп-Авиа», конструкторского бюро «Лазурит», Российского федерального ядерного центра (Саров), Заволжского завода гусеничных тягачей, экспертно-криминалистического центра нижегородского ГУ МВД.

Предприятиям ограничен доступ к промышленным технологиям: вычислительным компонентам, схемам, радионавигационным системам, аппаратуре радиоуправления, камерам и другим.

«Сокол» ранее оказался под санкциями США и Японии, «Красное Сормово» — под санкциями США, «Темп-Авиа» — под санкциями Канады, «Лазурит» и ядерный центр — под санкциями Японии.

Ограничения коснулись и губернатора Глеба Никитина. Ему запрещен въезд на территорию ЕС, все активы (если есть) будут заморожены. Ранее он оказался в санкционных списках Канады и Великобритании.

После введения очередного пакета в черном списке ЕС находятся 1386 российских физлиц и 171 юрлицо. Санкции против России вводят из-за военной спецоперации на Украине, которую президент Владимир Путин объявил утром 24 февраля.

Что происходит после ввода войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Елена Ковалева