Премьер Канады объявил о санкциях против 29 российских компаний

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе выступления на украинском форуме «Крымская платформа» объявил о внесении в санкционный список страны четырех физических и 29 юридических лиц в военном, промышленном, финансовом и ядерном секторах России. По его словам, принятые меры призваны убедить Россию покинуть всю территорию Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джастин Трюдо

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Джастин Трюдо

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Господин Трюдо не уточнил, против кого именно вводятся санкции. Как ожидается, конкретная информация будет опубликована позднее.

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Александр Кислов