Каллас заявила о намерении ЕС добиваться доступа к Северному морскому пути

По словам госпожи Каллас, Западу необходимо остановить движение России и Китая к доминированию в регионе. ЕС планирует взаимодействовать с США и Канадой, чтобы предотвратить полный контроль Москвы и Пекина над Северным морским путем и обеспечить проход всех судов.