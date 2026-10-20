Каллас заявила о намерении ЕС добиваться доступа к Северному морскому пути
Евросоюз намерен противостоять России и Китаю в Арктике. Блок будет добиваться неограниченного доступа к Северному морскому пути. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в интервью газете The Times.
По словам госпожи Каллас, Западу необходимо остановить движение России и Китая к доминированию в регионе. ЕС планирует взаимодействовать с США и Канадой, чтобы предотвратить полный контроль Москвы и Пекина над Северным морским путем и обеспечить проход всех судов.
Газета отмечает, что Северный морской путь позволяет сократить время доставки грузов между Азией и Европой на треть по сравнению с Суэцким каналом.
Кая Каллас подтвердила, что 20 октября Еврокомиссия представит обновленную арктическую стратегию. Документ предусматривает инвестиции в строительство новых ледоколов, создание военного центра мониторинга активности РФ, а также смягчение ограничений на добычу нефти и газа на арктическом шельфе.