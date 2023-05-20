США ввели экспортные ограничения против пяти нижегородских компаний

Минторг США ввел ограничения против 71 компании из России, Армении и Киргизии. Для них установлены дополнительные требования для сделок по экспорту и реэкспорту.
В черный список попали пять нижегородских предприятий:
- Арзамасский приборостроительный завод имени Пландина,
- ЦНИИ «Буревестник»,
- Завод 70-летия Победы,
- Заволжский завод гусеничных тягачей,
- НПП «Прима».
«Эти структуры были определены правительством США как действующие вопреки интересам национальной безопасности или внешней политики Соединенных Штатов»,— отмечается в документе (цитата по ТАСС).