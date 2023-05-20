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США ввели экспортные ограничения против пяти нижегородских компаний

Минторг США ввел ограничения против 71 компании из России, Армении и Киргизии. Для них установлены дополнительные требования для сделок по экспорту и реэкспорту.

В черный список попали пять нижегородских предприятий:

  • Арзамасский приборостроительный завод имени Пландина,
  • ЦНИИ «Буревестник»,
  • Завод 70-летия Победы,
  • Заволжский завод гусеничных тягачей,
  • НПП «Прима».

«Эти структуры были определены правительством США как действующие вопреки интересам национальной безопасности или внешней политики Соединенных Штатов»,— отмечается в документе (цитата по ТАСС).

Анастасия Еремина

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