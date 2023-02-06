Под санкции Украины попали еще 12 нижегородских предприятий

Украина ввела санкции против 200 юрлиц из России, включая госкорпорацию «Росатом» и другие предприятия атомной отрасли. Документ опубликован на сайте президента Украины Владимира Зеленского.

Ограничения затронули 12 нижегородских компаний:

Российский федеральный ядерный центр — ВНИИЭФ;

АО «Инфраструктура и сервис РФЯЦ — ВНИИЭФ»;

АО «Обеспечение РФЯЦ — ВНИИЭФ»;

ООО «Энергоавтотранс»;

АО «Атомстройэкспорт»;

АО «Опытное конструкторское бюро машиностроения имени И. И. Африкантова»;

ООО «Трест Росспецэнергомонтаж»;

ООО «Комплексный Проект»;

ООО «Компания РМТ»;

ООО «Центр компетенции и обучения»;

АО «Технопарк Технология»;

АО «Технопарк Саров».

Санкции вводятся на 50 лет и включают блокировку активов, ограничение торговых операций, приостановку выполнения экономических и финансовых обязательств, запрет осуществления публичных и оборонных закупок.

Анастасия Еремина