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Под санкции Украины попали еще 12 нижегородских предприятий

Украина ввела санкции против 200 юрлиц из России, включая госкорпорацию «Росатом» и другие предприятия атомной отрасли. Документ опубликован на сайте президента Украины Владимира Зеленского.

Ограничения затронули 12 нижегородских компаний:

  • Российский федеральный ядерный центр — ВНИИЭФ;
  • АО «Инфраструктура и сервис РФЯЦ — ВНИИЭФ»;
  • АО «Обеспечение РФЯЦ — ВНИИЭФ»;
  • ООО «Энергоавтотранс»;
  • АО «Атомстройэкспорт»;
  • АО «Опытное конструкторское бюро машиностроения имени И. И. Африкантова»;
  • ООО «Трест Росспецэнергомонтаж»;
  • ООО «Комплексный Проект»;
  • ООО «Компания РМТ»;
  • ООО «Центр компетенции и обучения»;
  • АО «Технопарк Технология»;
  • АО «Технопарк Саров».

Санкции вводятся на 50 лет и включают блокировку активов, ограничение торговых операций, приостановку выполнения экономических и финансовых обязательств, запрет осуществления публичных и оборонных закупок.

Анастасия Еремина

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