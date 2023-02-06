Под санкции Украины попали еще 12 нижегородских предприятий

Украина ввела санкции против 200 юрлиц из России, включая госкорпорацию «Росатом» и другие предприятия атомной отрасли. Документ опубликован на сайте президента Украины Владимира Зеленского.
Ограничения затронули 12 нижегородских компаний:
- Российский федеральный ядерный центр — ВНИИЭФ;
- АО «Инфраструктура и сервис РФЯЦ — ВНИИЭФ»;
- АО «Обеспечение РФЯЦ — ВНИИЭФ»;
- ООО «Энергоавтотранс»;
- АО «Атомстройэкспорт»;
- АО «Опытное конструкторское бюро машиностроения имени И. И. Африкантова»;
- ООО «Трест Росспецэнергомонтаж»;
- ООО «Комплексный Проект»;
- ООО «Компания РМТ»;
- ООО «Центр компетенции и обучения»;
- АО «Технопарк Технология»;
- АО «Технопарк Саров».
Санкции вводятся на 50 лет и включают блокировку активов, ограничение торговых операций, приостановку выполнения экономических и финансовых обязательств, запрет осуществления публичных и оборонных закупок.