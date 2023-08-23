В Тихом океане начинается долив

Правительство Японии объявило о намерении с 24 августа начать сбрасывать в океан воду с аварийной АЭС «Фукусима-1». Власти проигнорировали протесты внутри страны и недовольство соседей по региону, обвиняющих Токио в подрыве экологической безопасности в Тихом океане. Несмотря на одобрение этого шага со стороны МАГАТЭ и пиар-кампанию, призванную доказать отсутствие угрозы в очищенной воде атомной станции, спустить на тормозах скандал внутри Японии и за ее пределами не удается. Главной пострадавшей стороной окажется японская рыболовецкая отрасль, рискующая потерять свои позиции на мировом рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Против сброса воды с аварийной АЭС «Фукусима-1» протестуют как в Японии, так и за рубежом (на фото: акция протеста, организованная южнокорейской оппозицией)

Фото: SeongJoon Cho / Bloomberg / Getty Images Против сброса воды с аварийной АЭС «Фукусима-1» протестуют как в Японии, так и за рубежом (на фото: акция протеста, организованная южнокорейской оппозицией)

Фото: SeongJoon Cho / Bloomberg / Getty Images

В многолетнем споре о том, как утилизировать проходящую очистку радиоактивную воду с японской АЭС «Фукусима-1» после произошедшей на станции аварии 2011 года, поставлена точка. По решению правительства премьер-министра Фумио Кисиды 24 августа из гигантских резервуаров станции, уже заполненных на 90%, начнется сброс воды в океан.

Помешать утилизации отходов в этот день может только плохая погода. Принявший одобренное МАГАТЭ решение премьер Кисида дает понять, что оно пересмотрено не будет, несмотря на неизбежные для властей политические и репутационные издержки внутри страны и за ее пределами.

В минувшее воскресенье премьер Кисида посетил АЭС «Фукусима-1» и встретился с ее топ-менеджерами, а на следующий день провел разъяснительную беседу с руководством Национальной федерации ассоциаций рыболовецких кооперативов. В ходе встречи японские рыбаки выразили несогласие с решением правительства, однако Фумио Кисида был непоколебим. Уже после встречи с рыбаками кабинет Кисиды провел заседание, на котором и была определена дата начала сброса воды в океан.

К разъяснению непопулярного решения подключился министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура, который во вторник посетил префектуру Фукусима и встретился с ее губернатором Масао Утибори. Губернатор Фукусимы призвал центральные власти «со всей серьезностью относиться к той ситуации, в которой находится префектура, а также к мнению рыбаков».

Состоявшийся в префектуре Фукусима в тот же день разговор министра Нисимуры с президентом Ассоциации рыболовецких кооперативов префектуры Тэцу Нодзаки проходил на повышенных тонах.

«Хотя вы утвердили решение о сбросе на заседании министров, мы будем и дальше выступать против этого»,— предупредил Тэцу Нодзаки.

Помимо руководства префектуры Фукусима и местных рыбаков решение Токио начать сброс отходов атомной станции в океан не поддержали еще нескольких японских регионов. Так, губернатор соседней с Фукусимой префектуры Ибараки Кадзухико Оигава призвал оператора АЭС «Фукусима-1» подойти к вопросу о сбросе воды со станции «с учетом позиции рыбаков, а не логики корпоративного управления». Со схожим заявлением выступил губернатор префектуры Мияги Ёсихиро Мураи, выразивший озабоченность дальнейшей судьбой местных рыбаков и фермеров.

Несмотря на все протесты и возражения, министр Нисимура накануне начала сброса воды с аварийной атомной станции в океан принял участие в Токио в демонстративной акции по дегустации морепродуктов со всей страны. И призвал к увеличению потребления даров океана из региона Тохоку, где находятся районы, пострадавшие при аварии на АЭС «Фукусима-1».

Посетив стенд, на котором была представлена продукция из региона Тохоку, Ясутоси Нисимура попробовал ее образцы и остался необычайно доволен морскими деликатесами из проблемного региона. «Мы будем получать данные от международных организаций и публиковать детали проверок безопасности морепродуктов ежедневно. Так как мы гарантируем безопасность, мы предпримем все возможные усилия для расширения продаж и потребления.

Я испытываю чувство гордости за местную продукцию»,— заявил министр Нисимура, впрочем, не делая акцент на том, что на дегустации он отведал морепродукты, добытые еще до начала сброса радиоактивной воды в океан.

По информации агентства Kyodo, в 2023 финансовом году (завершится 31 марта 2024-го) с АЭС «Фукусима-1» в океан будет сброшено около 31,2 тыс. тонн очищенной воды. Совокупный уровень концентрации трития в ней составит порядка 5 трлн беккерелей. Сбрасывать эту воду в океан планируют поэтапно в течение 30 лет, контролировать процесс намерено МАГАТЭ. По предварительным оценкам, власти Японии и энергетическая компания TEPCO рассчитывают к 2028 финансовому году снизить объемы накопления радиоактивной воды, образующейся при охлаждении реакторов на аварийной АЭС «Фукусима-1», с нынешних 140 тонн в сутки до 50–70 тонн.

С новым заявлением в поддержку японских властей, оказавшихся под огнем критики, выступил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. «С самого начала работы МАГАТЭ по оценке безопасности сброса воды я активно сотрудничал с Республикой Корея и другими странами, чтобы информировать их о нашей важной деятельности в этом отношении. Единственный способ развеять законные опасения общественности — держать ее в курсе. Достигнутое соглашение подчеркивает важность прозрачности в ближайшие недели, месяцы и годы»,— отметил Рафаэль Гросси.

В компании Tokyo Electric Power, которая будет осуществлять сброс, подчеркивают, что очищенная вода полностью безопасна для окружающей среды. Содержание трития в ней перед сбросом доводится до одной сороковой от нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии. Кроме того, это одна седьмая от допустимой нормы, установленной для питьевой воды Всемирной организацией здравоохранения.

Тем не менее эти объяснения, призванные охладить страсти, не позволили Токио избежать международного скандала. Наибольшее недовольство выражает Пекин. Замглавы МИД КНР Сунь Вэйдун во вторник вызвал японского посла Хидэо Таруми из-за решения правительства Японии и, по сообщению телеканала CGTN, «сделал ему серьезное представление».

В отличие от Китая, власти Южной Кореи, которые долгое время также выступали против планов Японии по сбросу воды, изменили свою позицию после публикации доклада МАГАТЭ.

На этом фоне представитель Министерства экономики, торговли и промышленности Японии Юки Танабэ, отвечая на вопрос о возможности выплаты компенсаций рыбакам Китая и Южной Кореи из-за сброса воды с атомной станции в океан, заявила: «Слив будет проходить в соответствии с международными стандартами безопасности и, как следует из доклада МАГАТЭ, не окажет негативного влияния на жителей и экологию региона. Кроме того, эффект от наличия радиоактивных элементов в воде будет незначительным, в связи с чем мы считаем, что сброс не навредит населению соседних стран».

Однако если в Сеуле не стали вводить запрет на импорт морепродуктов из восьми префектур вблизи Фукусимы, то на других рынках от них уже начинают отказываться. Во вторник власти Гонконга заявили о запрете с 24 августа импорта морепродуктов из десяти префектур Японии. Как заявил министр окружающей среды и экологии Гонконга Се Чжаньхуань, неизвестно, как долго будет действовать запрет. В 2022 году экспорт морепродуктов в Гонконг составил около $536 млн.

Власти Макао — еще одного специального административного района КНР — также заявили о запрете импорта ряда продуктов питания из десяти префектур Японии.

Бьют тревогу и на Тайване, где на фоне конфликта с Китаем увидели угрозу еще одного кризиса — экологического.

В заявлении Совета по атомной энергетике Тайваня отмечается, что часть вод с японской АЭС «из-за завихрений в течениях в северных районах Тихого океана направится в сторону Тайваня и достигнет его побережья через один-два года после сброса». В связи с этим, по оценке властей Тайваня, концентрация трития в акватории возле острова достигнет пиковых значений через четыре года.

Сергей Строкань