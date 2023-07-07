Китай запретил ввоз продуктов из десяти префектур Японии после решения о сбросе воды с «Фукусимы-1»

Главное таможенное управление (ГТУ) Китая ввело запрет на ввоз продуктов из десяти префектур Японии. Ограничения ввели из-за решения японского правительства о сбросе воды с аварийной АЭС «Фукусима-1».

«Чтобы предотвратить экспорт радиоактивно загрязненных японских продуктов питания в Китай и обеспечить безопасность импортируемого продовольствия для китайских потребителей, китайская таможня запрещает ввоз продуктов из десяти префектур, включая Фукусиму»,— говорится в заявлении ГТУ Китая (цитата по ТАСС).

Авария на АЭС «Фукусима-1» произошла в 2011 году. В результате на первом, втором и третьем реакторах расплавилось ядерное топливо. На протяжении последних лет воду, которая используется для охлаждения реакторов, после очистки от радионуклидов хранили в установленных на станции специальных резервуарах. Однако ежедневно прибавляется около 140 тонн радиоактивной воды. В настоящее время резервуары заполнены почти на 90%.

В связи с этим правительство Японии решило сбросить очищенную воду в океан. План Токио поддержало Международное агентство по атомной энергии. В докладе агентства отмечалось, что сброс очищенной воды окажет незначительное радиологическое воздействие на людей и окружающую среду. По данным газеты Nikkei, правительство Японии намерено приступить к реализации своего плана уже в августе.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Фукусиму" сливают в море».

Милена Костерева