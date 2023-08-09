Россия и Китай высказали Японии претензии из-за сброса воды с АЭС «Фукусима»

Россия и Китай направили Японии список технических проблем в связи с ее планами сбросить в океан радиоактивную воду с АЭС «Фукусима». Подробности письма в китайском МИДе не привели.

«С учетом научно-технологических факторов, на основе положительного международного опыта в области ядерной безопасности Китай и РФ совместно направили Японии три списка технических проблем, высказав недоверие по поводу планируемого сброса воды»,— сказано в заявлении МИДа (цитата по ТАСС).

В МИД Китая настаивают, что необходимо подробно обсуждать все подобные проекты. «Если Япония действительно искренне стремится устранить обеспокоенность соседних стран, она должна немедленно остановить запланированные действия по сбросу воды в море насильственными методами»,— добавили в ведомстве.

Авария на АЭС «Фукусима-1» произошла в 2011 году. В результате на первом, втором и третьем реакторах расплавилось ядерное топливо. На протяжении последних лет воду, используемую для охлаждения реакторов, после очистки от радионуклидов хранили в установленных на станции резервуарах, и они оказались заполнены почти на 90%.

В связи с этим правительство Японии решило сбросить очищенную воду в океан. СМИ писали, что начать сброс очищенной от радиации воды должны не ранее конца августа. Власти Китая после принятия этого решения с июля ограничили ввоз продуктов из Японии.

Подробности — в материале «Ъ» «"Фукусиму" сливают в море».

Лаура Кеффер