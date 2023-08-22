Япония начнет сброс воды с АЭС «Фукусима-1» 24 августа

Премьер Японии Фумио Кисида объявил, что сброс воды с АЭС «Фукусима-1» стартует 24 августа. Против этого выступали Россия и Китай.

«Мы запросим Tokyo Electric Power Company незамедлительно приготовиться к началу сброса в океан в соответствии с планом... сброс ожидается 24 августа, если погодные и морские условия не помешают этому»,— сказал господин Кисида (цитата по AFP).

Авария на АЭС «Фукусима-1» произошла в 2011 году. Воду, которую использовали для охлаждения реакторов, после очистки хранили в резервуарах. Они заполнены почти на 90%. В связи с этим власти решили сбросить очищенную воду. Китай выступил против. Он запретил ввоз продуктов из 10 префектур Японии. Москва и Пекин в августе направили Токио список технических проблем в связи с его планами.

Подробности — в материале «Ъ» «"Фукусиму" сливают в море».

Леонид Уварчев