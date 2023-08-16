Дизельформация не прошла

Биржевая стоимость дизельного топлива вплотную подошла к уровню, при превышении которого в течение месяца нефтекомпании могут потерять демпферные выплаты, которые и так с сентября снизятся вдвое. Котировки дизтоплива продолжают резко расти вторую неделю подряд, несмотря на то что наметившееся укрепление рубля может снизить привлекательность экспорта по сравнению с поставками на внутренний рынок. Собеседники “Ъ” на топливном рынке не ожидают быстрой стабилизации ситуации на фоне сохраняющегося дефицита дизтоплива и проблем с логистикой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Оптовые цены на летнее дизельное топливо по итогам торгов на СПбМТСБ перешагнули очередной рекордный рубеж. 16 августа они выросли на 1,49% по индексу европейской части России и почти достигли 67 тыс. руб. за тонну. Дорожал и бензин: топливо марки Аи-92 выросло в цене на 1,08%, до 62,4 тыс. руб. за тонну, марки Аи-95 — на 0,77%, до 69,3 тыс. руб. за тонну. Но если котировки бензина постепенно, с периодическими колебаниями, все же отошли от достигнутых 24 июля максимумов в 64,9 тыс. и 69,9 тыс. руб. за тонну соответственно, то цена дизеля с начала августа неуклонно растет (с 1 по 16 августа — на 15,8%).

Аналогичная динамика наблюдается и в розничном секторе. По данным Росстата, средняя цена дизтоплива на АЗС ускорила темпы роста, увеличившись за неделю с 7 по 14 августа на 0,63%, до 65,3 руб. за литр. Неделей ранее подорожание составило 0,17%. При этом с начала года дизтопливо пока подорожало всего на 1,4% (для сравнения, бензин Аи-95 — на 6,2%) при общей накопленной инфляции в 3,5%. Однако рост цен в оптовом звене заставит АЗС активнее перекладывать свои затраты в конечную стоимость топлива в ближайшие недели.

На самой бирже активный рост стоимости дизельного топлива связывают с намеченным на сентябрь снижением на 50% демпферных выплат нефтяным компаниям. Механизм субсидирования продаж нефтепродуктов на внутреннем рынке призван не допустить дефицита и сильных колебаний цены в России. Бюджет компенсирует нефтекомпаниям 65% разницы между индикативной ценой внутреннего рынка (на 2023 год по дизтопливу составляет 53,85 тыс. руб. за тонну) и экспортной ценой. При этом демпфер обнуляется, если цены на внутреннем рынке более чем на 20% превышают индикативную цену – это сделано для того, чтобы нефтекомпании удерживали цены на внутреннем рынке даже в случае, если экспортные цены сильно растут.

Таким образом, если средняя цена дизтоплива в августе превысит 64,62 тыс. руб. за тонну, компании потеряют десятки миллиардов рублей.

Так, в июле бюджет выплатил нефтекомпаниям по демпферу 110 млрд руб., а августовские выплаты из-за ослабления рубля должны быть еще выше. Глава «Аналитики товарных рынков» Михаил Турукалов отмечает, что для обнуления демпфера будет достаточно, если стоимость дизельного топлива на бирже на этой неделе вырастет до 67,5 тыс. руб. за тонну и останется на этом уровне до конца месяца.

По мнению управляющего партнера «Петролеум трейдинг» Максима Дьяченко, помимо предстоящего снижения демпфера на стоимость дизтоплива оказывает влияние девальвация рубля, а также рост мировых котировок. «Девальвация резко повысила экспортную альтернативу, и поставки на рынок РФ менее привлекательны. Так как демпфер платится только по европейскому индексу, а он в начале месяца был на уровне 57 тыс. руб. за тонну, то мы можем прирасти еще на 5–7 тыс. руб., и нефтяники все равно получат демпфер. Потом они могут нарастить объемы и держать индекс у нужных значений»,— полагает он. Эксперт напоминает, что из России вывозится 50% произведенного дизельного топлива, так что добавить дополнительные объемы на рынок нефтекомпаниям не составит труда. Так, нефтекомпаниям уже грозит потеря демпфера по бензину, поэтому в последние дни они прилагают усилия, чтобы биржевая цена Аи-92 не превышала 62,6 тыс. руб. за тонну.

Максим Шаскольский, глава ФАС, о ценах на топливо, 28 июля: «Нет кризисных ситуаций, топлива достаточно. Есть определенный рост из-за ряда факторов. Думаю, что он временный, ситуация стабилизируется».

Михаил Турукалов согласен, что тремя основными факторами активного роста цен являются слабый рубль, высокие цены на мировом рынке и урезание демпфера в сентябре. «Сейчас на фоне сложившейся конъюнктуры очень выгодно вывозить биржевые объемы дизтоплива на экспорт»,— говорит эксперт. Помимо этого, отмечает он, на рынке есть ряд фундаментальных проблем, приводящих к дефициту, которые вряд ли удастся решить в ближайшее время. В первую очередь это большие сложности с отгрузкой нефтепродуктов по железной дороге. Дополнительно осложняет ситуацию вывод на ремонт ряда заводов, который продолжится и в сентябре.

Ольга Мордюшенко