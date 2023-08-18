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Коммерсантъ FM
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Контейнерам доплачивают за Китай

Железнодорожные операторы пытаются разгрузить от тары Центральную Россию

Растущее накопление контейнеров в центральных регионах России приводит к тому, что железнодорожные операторы готовы все больше доплачивать грузоотправителям за их отправку в Китай: дисконт на перевозку груженого 40-футового контейнера из Москвы уже достигает $1,2 тыс. Вместе с тем противоположная ситуация сложилась в Иркутске и Красноярске, где наблюдается высокий спрос на контейнеры для перевозки лесных грузов. Туда контейнеры из Москвы подаются с дисконтом, покрывающим почти полную себестоимость перевозки, а оттуда в Китай, наоборот, отправляются с высокой премией. Впрочем, участники рынка отмечают, что спрос на перевозку пиломатериалов в Китай, пусть и высокий, имеет сезонность, а серьезного дефицита контейнеров в Восточной Сибири нет.

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Отрицательная ставка на подачу контейнеров из центральных регионов РФ в Китай растет, свидетельствует новый аналитический отчет Центра ценовых индексов (ЦЦИ) Газпромбанка. “Ъ” в июне сообщал, что, по расчетам ЦЦИ, за перевозку из Москвы в Китай груза в 40-футовом контейнере, принадлежащем оператору, тот дает клиенту дисконт в $0,4–1,1 тыс., при перевозке из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга — до $400 (см. “Ъ” от 21 июня). Сейчас ставка выдачи 40-футового контейнера в Москве достигает минус $1,2 тыс., в Екатеринбурге — минус $650, сообщается в отчете: в крупных российских агломерациях усиливается профицит контейнерного оборудования вместе с ростом импорта контейнерных грузов из Китая в Россию, что вынуждает операторов увеличивать размер субсидий.

На отдельных внутренних маршрутах также наблюдался дисконт, достигавший при перевозках из Москвы до Владивостока 50–120 тыс. руб. на 40-футовый контейнер, из Москвы в Новосибирск — 50–70 тыс. руб. Сейчас из-за устранения локальных дефицитов/профицитов и снижения субсидий на выдачу контейнеров тарифы операторов возросли: на направлении Москва—Владивосток — на 4,6% при перевозке 40-футового и на 31% при перевозке 20-футового контейнера, на направлении Москва—Новосибирск — на 10% и 2,3% соответственно.

Исключением являются некоторые регионы Сибири с хроническим дефицитом контейнерного оборудования (экспортеры лесной и целлюлозно-бумажной продукции), отмечается в исследовании. Так, самая низкая ставка на перевозку контейнерных грузов (5,7 тыс. руб. без НДС) сохраняется на маршруте Москва—Красноярск, «где размер отрицательной ставки за выдачу 40-футового контейнера почти полностью перекрывает инфраструктурный тариф ОАО РЖД, ставку предоставления платформы и прочие затраты». А при подаче в Китай из Красноярска плата за выдачу 40-футового контейнера, напротив, положительная и составляет $1,2 тыс. Аналитик ЦЦИ Газпромбанка Роман Шагалов отмечает, что самые высокие отрицательные ставки на выдачу контейнеров сейчас наблюдаются в Москве и действуют для перевозки грузов в Иркутск и Красноярск, что свидетельствует о дефиците контейнеров в Восточной Сибири.

Железнодорожные перевозки контейнеров растут. По данным ОАО РЖД, в июне во всех видах сообщения отправлено 618,3 тыс. TEU (на 15,1% больше, чем годом ранее), за семь месяцев — 3,1 млн TEU груженых контейнеров (плюс 18,6%) с 43 млн тонн различных товаров (рост на 16,8%). Наибольший рост отмечен в перевозках химических и минеральных удобрений (в 2,4 раза), автомобилей и комплектующих (в два раза), овощей и фруктов (в 1,5 раза), также в интервале 20–40% выросли контейнерные перевозки строительных грузов, нефти и нефтепродуктов, машин, станков и двигателей, продуктов перемола и прочих продтоваров. При этом перевозки лесных грузов в контейнерах выросли незначительно — на 0,4%, до 342,1 тыс. TEU, бумаги — на 2,9%, до 215 тыс. TEU.

Экспорт продукции ЛПК, особенно пиломатериалов, имеет выраженную сезонность в течение года, сообщают в Евразийском союзе участников железнодорожных грузовых перевозок (ЕСП, объединяет большинство контейнерных операторов). Это связано с ограничениями вывоза пиловочника с делянок весной и осенью. Сейчас достаточно прогнозируемый рост спроса на услуги по вывозу пиломатериалов из России в Китай, приводит пресс-служба ЕСП слова Виталия Потапова, гендиректора компании «Логопер» (входит в союз). Как отметил господин Потапов, субсидированная ставка из Москвы в Красноярске обусловлена не только дефицитом контейнеров в Красноярском крае, но и ограничениями со стороны ОАО РЖД по отправкам в направлении Восточного полигона (контейнерные грузы конкурируют с другими грузами и видами подвижного состава). По его словам, серьезного дефицита контейнерного оборудования в Красноярске сегодня нет, косвенно это подтверждает и уровень ставок, который не демонстрирует взрывного роста.

Наталья Скорлыгина

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