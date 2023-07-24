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Коммерсантъ FM
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Бирже подольют бензина

Нефтекомпании должны увеличить продажи с сентября

С сентября нефтекомпании обязаны будут увеличить продажи топлива на бирже до 13% от производства бензина и 9,5% дизтоплива соответственно. В ФАС заявили “Ъ”, что направили соответствующий проект постановления правительства, который касается спотового рынка. Но аналитики считают, что только увеличение продаж не приведет к значительному снижению оптовых цен на топливо.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Правительство согласовывает увеличение обязательного норматива биржевых продаж бензина и дизтоплива на спотовом рынке на 1 процентный пункт (п. п.) от производства, рассказали источники “Ъ”, знакомые с ситуацией. Предполагается, что нефтяники теперь с сентября будут продавать 13% и 9,5% от производства бензина и дизтоплива соответственно на СПбМТСБ. По данным “Ъ”, 24 июля вице-премьер Александр Новак проводил совещание, посвященное росту нормативов. Этот вопрос также согласовывался ведомствами на прошлой неделе.

В правительстве 24 июля заявили, что господин Новак поддержал ограничение числа экспортеров бензина (об этом накануне сообщал “Ъ”), а также «поручил ФАС и Минэнерго продолжить работу с нефтекомпаниями по увеличению объемов продаж моторного топлива на рынке нефтепродуктов, в том числе в рамках биржевых торгов».

В ФАС заявили “Ъ”, что направили в правительство «проект постановления об увеличении нормативов продаж нефтепродуктов».

Требования распространяются на всех производителей нефтепродуктов, которые получают выплаты по демпферу, добавили в службе. Также там подтвердили изменение нормативов на 1 п. п. для бензина и дизтоплива. В службе подчеркнули, что изменения касаются только спотового рынка. Это позволит увеличить объем реализации бензинов и дизеля на внутреннем рынке, отметили в ФАС.

Александр Новак еще на совещании с нефтекомпаниями 30 июня поручил ФАС и Минэнерго обеспечить увеличение нормативов. Таким образом, ведомства должны были скорректировать совместный приказ, а также подготовить проект постановления правительства.

Первоначальный проект приказа ФАС, который был размещен для публичного обсуждения, вызвал споры между участниками рынка. Он предполагал, что на 1 п. п. будут повышены биржевые нормативы по продажам на срочном рынке, а не на спотовом. Но такой подход не устроил Минэнерго и нефтекомпании, поэтому позиция была скорректирована.

Ситуация на рынке топлива остается напряженной. Оптовая стоимость бензина на СПбМТСБ с прошлой недели ежедневно обновляет исторические максимумы.

24 июля стоимость АИ-92 и АИ-95 увеличилась на 0,5% и 0,4%, до 64,3 тыс. и 69,9 тыс. руб. за тонну соответственно. Оптовая цена на АИ-92 уже превысила цену отсечения, при которой обнуляется демпфер.

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Рост оптовых цен на топливо уже активно транслируется в цены на заправках, которые увеличиваются в последние недели. На прошлой неделе рост стоимости топлива на АЗС уже превысил накопленную с начала года инфляцию, хотя удержание цен в рамках инфляции было одним из приоритетов правительства. «По дизелю у нас особых проблем нет, и с объемами, и с ценами. Год к году рост даже на биржах 5–7%. На АЗС и по дизелю, и по бензину у нас рост цен идет на уровне инфляции, для конечного потребителя цены держатся. Мы в основном сейчас работаем именно по бирже, чтобы там ситуация стабилизировалась»,— цитировал ТАСС вице-премьера Александра Новака на прошлой неделе.

По мнению Сергея Кондратьева из Института энергетики и финансов, увеличение норматива на 1 п. п. значительно не отразится на ценах, но, вероятно, спред между биржевыми и внебиржевыми оптовыми ценами, сейчас достигающий 5%, несколько сократится. Проблема с ростом цен, на его взгляд, связана с тем, что сейчас объективно на рынке сложилась ситуация, при которой поставки топлива на экспорт выгоднее, а предложение ограниченно из-за ремонтов на НПЗ.

Дмитрий Козлов, Татьяна Дятел

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