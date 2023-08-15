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Коммерсантъ FM
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Темная сторона рубля

Юрий Барсуков о том, как курс сказывается на топливном рынке

Внеплановое заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке, назначенное на утро 15 августа, может ослабить тревогу не только обычных граждан, обеспокоенных ослаблением рубля, но и других регуляторов, для которых динамика курса стала непрекращающимся кошмаром. Яркий пример — растущие цены на топливо, с которыми Минэнерго и ФАС не могут ничего поделать, несмотря на практически не прекращающиеся в последние два месяца словесные интервенции и нетривиальные решения вроде сокращения экспорта нефти. Хотя определенное восстановление оптовых цен с минимумов 2022 года было неизбежно и оправданно, в июле и особенно августе оптовые цены как на бензин, так и на дизтопливо достигли уровня, который неизбежно приведет к их росту выше инфляции далее в этом году. Очевидно, в предвыборный год такая динамика считается недопустимой, и правительство вынуждено с ней бороться.

Юрий Барсуков

Юрий Барсуков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Юрий Барсуков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Проблема в том, что Минэнерго осталось без наиболее действенного инструмента контроля над предложением нефтепродуктов на внутреннем рынке — демпфера. Его сокращение в два раза с сентября уже не обеспечивает нефтекомпаниям компенсацию потерь от поставок топлива внутри РФ по сравнению с экспортом. Минэнерго пыталось смягчить остроту проблемы, заставив нефтяные компании сократить экспорт нефти в июле и августе, тем самым стимулируя их загружать НПЗ. Предполагалось, что это увеличит предложение топлива на внутреннем рынке и одновременно — экспортные цены на российскую нефть, а с ними — доходы бюджета. Идея сработала лишь частично: цены на нефть выросли, но нефтекомпании лишь умеренно увеличили нефтепереработку и при этом максимизировали экспорт нефтепродуктов. И ключевая причина этому — курс рубля, который пока парадоксальным образом ослабевает, а не укрепляется, несмотря на рост цен на российскую нефть. И, хотя бюджет зарабатывает больше в виде нефтяных налогов, в этом году Минфин не собирается делиться этими доходами с нефтекомпаниями через выплаты по демпферу.

Фактически единственное, что может сделать регулятор в данной ситуации,— это ограничить экспорт нефтепродуктов. Но это опасное решение, которое нужно совмещать с ограничением экспорта нефти, иначе компании просто снизят переработку и возникнет дефицит топлива. Повышать экспортную пошлину на нефтепродукты нет особого смысла, так как она все равно будет отменена со следующего года. А обсуждаемая сейчас идея лицензирования экспорта (создание закрытого списка экспортеров) крайне сложна в согласовании, а по мнению некоторых моих собеседников, едва ли будет реализована. Так что, если ЦБ преуспеет в своей попытке остановить ослабление рубля, это, вероятно, позволит Минэнерго не прибегать к трудным и рискованным решениям и дотянуть до октября, когда спрос на топливо пойдет на спад.

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