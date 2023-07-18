В Воронеже задержан мужчина по подозрению в убийстве бойцов ЧВК «Вагнер»

По подозрению в совершении двойного убийства в Хохольском районе Воронежской области задержан 25-летний подозреваемый. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

Имя подозреваемого не раскрывается.

По данным ведомства, тела двух «неустановленных мужчин» с огнестрельными ранениями были обнаружены 6 июля. Управление возбудило уголовное дело по признакам убийства (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ, максимальное наказание — пожизненное лишение свободы).

Задержанный дал признательные показания, рассказали в СКР. Сейчас ведомство выполняет «комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, закрепление доказательственной базы».

По данным СМИ, убитые были бойцами ЧВК «Вагнер». Они якобы отказались от участия в мятеже 24 июня. Тогда колонны ЧВК двинулись на Москву и прошли через Воронежскую и Липецкую области.

Источники «Ъ-Черноземье» в правоохранительных органах подтвердили информацию об убитых.

Подробнее о последствиях мятежа читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте