Сколько можно проверять

Для избирательных кампаний, которые пройдут в сентябре этого года, прежде всего, для работы на губернаторских выборах, Общественная палата (ОП) Новосибирской области подготовила около 5,45 тыс. наблюдателей. В ОП считают, что подготовка общественных наблюдателей, наряду с другими существующими мерами контроля, позволит эффективно бороться с нарушениями в дни голосования. Не все политические партии доверяют деятельности ОП в этой сфере. Так, в КПРФ убеждены, что Общественная палата является «приводным ремнем» исполнительной власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Общественная палата Новосибирской области подготовила 5,45 тыс. наблюдателей для работы на предстоящих в сентябре выборах. Об этом сообщила ее председатель Галина Гриднева в ходе круглого стола «Общество и выборы», заседание которого состоялось 23 августа. Госпожа Гриднева возглавляет и Штаб общественного наблюдения за выборами губернатора.

Число подготовленных наблюдателей намного превышает число избирательных участков, которых насчитывается 1804. В ходе голосования 8–10 сентября в регионе, помимо губернаторских выборов, пройдут и выборы муниципального уровня (23 кампании). Галина Гриднева отметила, что ОП Новосибирской области занимается общественным наблюдением с 2018 года, и за это время она заключила соглашения о сотрудничестве с целым рядом политических партий (в их числе все парламентские партии, кроме КПРФ) и десятками общественных организаций.

«Мы готовы взаимодействовать со всеми наблюдателями в любых ситуациях. С самого начала общественного наблюдения мы считаем, что это важный элемент контроля»,— рассказала об отношении облизбиркома к наблюдателям его председатель Ольга Благо. По ее словам, «они могут быть правы», указывая членам участковых избирательных комиссий (УИК) на допущенные ошибки. Госпожа Благо напомнила, что за всю историю избирательного процесса в Новосибирской области с участка не был удален ни один наблюдатель.

В отличие от партийных наблюдателей, общественные руководствуются только «законом и совестью», считает принявший участие в заседании ответственный секретарь Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Точенов. Он согласился с тем, что наблюдатель может быть прав, но, по его мнению, «наблюдатель, не прошедший подготовку, обучение не должен появляться на избирательном участке».

В губернаторских выборах в Новосибирской области принимают участие кандидаты от четырех партий: «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России — Патриоты — За правду» (СРЗП). «Наблюдателям от Общественной палаты наша партия, безусловно, доверяет. Мы не первый раз с ними взаимодействуем на разных выборах. Поводов для каких-то сомнений у нас не возникало»,— оценили характер сотрудничества в РО СРЗП. По словам его представителя, партия готовит и собственных наблюдателей. Точное число их неизвестно, но речь идет о нескольких сотнях человек, и «на ключевых участках наблюдатели от СРЗП будут».

«Чем больше организаций занимаются подготовкой наблюдателей, тем лучше»,— считают в РО «Новых людей», где «высоко оценивают» вклад Общественной палаты региона в дело наблюдения за выборами. В нынешней губернаторской избирательной кампании «Новые люди» участия не принимают, но за чистотой выборов намерены следить с помощью своих членов в УИК. «У нас 1175 человек в УИК. Это очень серьезное количество. Эти люди будут работать в том числе на губернаторских выборах. То есть наблюдение со стороны «Новых людей» будет»,— подчеркнул представитель партии в беседе с „Ъ-Сибирь“.

В РО КПРФ к деятельности ОП и ее наблюдателей относятся скептически. «Общественная палата в том виде, в котором она существует, является приводным ремнем существующей власти. Институт наблюдателей от ОП, на мой взгляд, — это профанация. Контроль должен осуществляться политическими партиями — теми институтами, которые конкурируют на выборах. Надо ответить на вопрос о том, чьи интересы представляет ОП, и тогда все будет понятно»,— сказал „Ъ-Сибирь“ второй секретарь обкома Компартии Ренат Сулейманов. КПРФ, по его словам, постарается разместить своих наблюдателей на всех избирательных участках, хотя сделать это будет сложно. «Люди должны три дня приходить, сидеть на участке и т.д. А с учетом количества участков в Новосибирской области для эффективного контроля потребуется привлечь большое количество людей. Это даже для избирательных комиссий трудно — три дня работать»,— пояснил он.

«Не имел большого опыта взаимодействия с ОП, но по тому, что я видел — их наблюдатели подходят к своей работе формально. Максимум, считают явку и не горят желанием бороться с нарушениями»,— заметил, в свою очередь, „Ъ-Сибирь“ независимый депутат Новосибирского городского совета Антон Каверзин.

По мнению новосибирского политолога Владимира Леонтьева, пользу для контроля за голосованием обеспечит сочетание усилий наблюдателей от партий и их коллег-общественников. «Это нужно сохранить для, так сказать, избирательного спокойствия»,— считает эксперт.

Валерий Лавский