В Новосибирской области в 23 муниципальных выборах примет участие 141 кандидат

На муниципальных выборах в Новосибирской области зарегистрирован 141 кандидат. Об этом сообщила председатель областной избирательной комиссии региона Ольга Благо в ходе доклада на заседании Центризбиркома 2 августа.

По данным руководителя облизбиркома, только 18 зарегистрированных кандидатов являются самовыдвиженцами, остальные выдвинуты политическими партиями. Так, «Единую Россию» представляют 45 кандидатов, ЛДПР - 39, партию «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» - 14, КПРФ - 13. Кроме того, за депутатские мандаты будут бороться кандидаты от Партии пенсионеров (девять), «Новых людей» (два) и Партии возрождения России (один).

Одновременно с губернаторскими выборами в Новосибирской области пройдут 23 кампании муниципального уровня. Везде они будут носить статус дополнительных выборов. Так, во втором по величине городе региона Бердске предстоит выбрать двух депутатов горсовета в одномандатных округах.

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Валерий Лавский