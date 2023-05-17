Запрос коммуниста

Бюро новосибирского областного комитета КПРФ поддержало кандидатуру депутата законодательного собрания региона Романа Яковлева на пост губернатора. Теперь ему предстоит пройти процедуру согласования в президиуме ЦК, а затем получить поддержку региональной партконференции. Компартия ведет подготовку выдвижения своих кандидатов во всех пяти других сибирских регионах, главы которых также будут избираться в сентябре 2023 года. В предыдущей кампании такого уровня в 2018 году КПРФ не участвовала в выборах глав Омской и Новосибирской областей, Алтайского и Красноярского краев.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

Расширенное бюро обкома КПРФ единогласно поддержало выдвижение депутата заксобрания Романа Яковлева в губернаторы Новосибирской области. Об этом „Ъ-Сибирь“ сообщил второй секретарь обкома, депутат Госдумы РФ Ренат Сулейманов. Выбор бюро он комментировать не стал, отметив, что окончательное решение по кандидатуре примет президиум ЦК КПРФ. Затем кандидата предстоит выдвинуть на областной партийной конференции.

Роман Яковлев дважды избирался депутатом заксобрания от одномандатного округа №31 в Ленинском районе Новосибирска. В 2014 году он возглавлял районный избирательный штаб коммуниста Анатолия Локотя, ставшего мэром. В 2021 году господин Яковлев уступил на выборах депутата Госдумы РФ в округе №138 единороссу Виктору Игнатову. В 2017 году Роман Яковлев стал кандидатом в члены ЦК КПРФ.

Как сообщал „Ъ-Сибирь“, в предыдущих губернаторских выборах в 2018 году кандидат от КПРФ не принимал участия. Тогда мэр-коммунист Анатолий Локоть и врио губернатора единоросс Андрей Травников заключили соглашение, по которому глава города отказался от выдвижения в губернаторы, а господин Травников пообещал поддержать Анатолия Локотя на выборах мэра в 2019 году.

Помимо Новосибирской области, выборы губернатора в сентябре этого года пройдут еще в пяти субъектах Сибирского федерального округа. По данным „Ъ-Сибирь“, во всех региональных отделениях (РО) КПРФ готовятся к выдвижению кандидатов. В этом отличие от ситуации 2018 года, когда в четырех регионах партия не выставила своих кандидатов (помимо Новосибирской области, также в Омской области, Алтайском и Красноярском краях).

«Бюро с этим вопросом пройдет позднее. Но на данный момент во всех предложениях, которые поступают от наших местных отделений, звучит одна кандидатура — Марии Прусаковой»,— рассказал „Ъ-Сибирь“ заместитель руководителя фракции КПРФ в заксобрании Алтайского края Антон Арцибашев. Депутат Госдумы РФ Мария Прусакова, которая возглавляет крайком партии семь лет, 12 мая обратилась ко всем депутатам региона с просьбой поддержать выдвижение кандидата от КПРФ при прохождении муниципального фильтра, чтобы обеспечить конкурентность выборов.

В Кемеровской области с большой долей вероятности кандидатом от партии станет заместитель председателя комитета заксобрания по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Екатерина Грунтовая. «Ее кандидатура одобрена расширенным активом парторганизации Кузбасса и кадровой комиссией при ЦК КПРФ»,— рассказал „Ъ-Сибирь“ первый секретарь обкома Николай Мухин. В 2021 году госпожа Грунтовая заняла третью строчку в региональном списке КПРФ (Новокузнецкая и Кемеровская области) на выборах в Госдуму РФ.

Омские коммунисты провели заседание бюро обкома с вопросом о подготовке к губернаторским выборам 15 мая. Как сообщили в региональном отделении партии, речь на нем шла, в частности, о проблемах с формированием участковых избирательных комиссий. По словам источника „Ъ-Сибирь“ в РО КПРФ, «с большой долей вероятности» омские коммунисты выдвинут кандидатом первого секретаря обкома, депутата Госдумы РФ Андрея Алехина.

«У нас идет обсуждение кандидатур в местных отделениях. Затем кандидаты будут направлены в кадровую комиссию ЦК КПРФ»,— сообщил, в свою очередь, „Ъ-Сибирь“ руководитель партийной фракции в заксобрании Красноярского края Александр Ратахин. Он отметил, что у коммунистов хороший список претендентов, в котором «и депутаты заксобрания нашей фракции, и руководство регионального комитета».

Принципиально отличается для КПРФ ситуация в Республике Хакасия, поскольку в этом регионе партия формально не является оппозицией — главой республики является коммунист Валентин Коновалов. Он уже заявлял о готовности побороться за второй срок.

Региональные партийные конференции, на которых будут выдвинуты кандидаты в губернаторы от КПРФ в сибирских регионах, намечены на июнь.

Валерий Лавский; Игорь Лавренков, Кемерово