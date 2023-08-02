Зарегистрированы четыре кандидата на пост новосибирского губернатора

Четыре кандидата будут бороться за пост губернатора Новосибирской области на сентябрьских выборах. Процесс регистрации завершился 2 августа.

В среду избирательная комиссия региона зарегистрировала двух кандидатов - действующего главу Новосибирской области Андрея Травникова, выдвинутого «Единой Россией», и депутата законодательного собрания области от КПРФ Романа Яковлева. Ранее уже были зарегистрированы вице-спикер новосибирского горсовета Евгений Лебедев, которого выдвинула ЛДПР, и гендиректор ООО «Эдем» Владислав Плотников («Справедливая Россия - Патриоты - За правду»). Первый секретарь областного комитета «Коммунистов России» Андрей Щукин не смог собрать необходимое число подписей муниципальных депутатов и глав для прохождения фильтра.

Из четырех кандидатов только господин Травников принимал участие в губернаторских выборах 2018 года. Тогда он набрал 64,52% голосов при явке 29,52%.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», также по четыре кандидата примут участие в выборах губернаторов Кемеровской и Омской областей, главы Республики Хакасия.

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Валерий Лавский