Дроны разбудили «Панцирь»

Силы Первой армии ПВО, используя зенитно-ракетный комплекс «Панцирь-С1» и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), в ночь на среду отразили очередную атаку украинских дронов на столичный регион. При этом был поврежден ряд жилых домов, магазин и склад в Химках, а в столице пострадал недостроенный небоскреб Moscow Towers. В МИДе убеждены, что эти и другие теракты не останутся без ответа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Если для Химок, где разрушило коттеджи, налет БПЛА был первым, то в «Москва-Сити» к ним уже начали привыкать

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Если для Химок, где разрушило коттеджи, налет БПЛА был первым, то в «Москва-Сити» к ним уже начали привыкать

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Около трех часов ночи дроны самолетного типа, предположительно ударные «Бобры», принятые осенью прошлого года на вооружение ВСУ, были обнаружены в небе над подмосковными Химками и Центральным округом столицы. По данным Минобороны, в Подмосковье силами ПВО были уничтожены два БПЛА. Первый сбили над Химками, а второй в Можайском городском округе, который военные, несмотря на завершившуюся еще в 2019 году административную реформу, по-прежнему называют районом. Третий беспилотник после воздействия на него РЭБ сбился с курса, врезался в башню Moscow Towers «Москва-Сити» и взорвался.

Изначально площадка под Moscow Towers принадлежала мэрии Москвы, но в 2011 году права на ее аренду за 7,22 млрд руб. выкупила структура «Киевской площади» Года Нисанова и Зараха Илиева. Спустя шесть лет стало известно о привлечении в проект неназванного финансового партнера, при этом структура бизнесменов осталась генподрядчиком стройки. Конечный владелец Moscow Towers официально не известен до сих пор. Сам объект почти достроен. Как сообщал «Ъ» 7 марта, ОАО РЖД рассматривает возможность занять более 200 тыс. кв. м в одной из строящихся башен Moscow Towers.

Удар пришелся на одну из двух башен, фасадом выходящую на 1-й Красногвардейский проезд. Попадание беспилотника было зарегистрировано на 12-м этаже 62-этажного здания. Из фасада вылетело несколько огромных стеклоблоков, а в пятиэтажке через дорогу — пара обычных стекол. Несущие конструкции не пострадали.

Разрушения в Химках оказались масштабнее, так как на расположенные там объекты упали не только обломки взорвавшегося в воздухе БПЛА, но и куски использованной против него ракеты из комплекса «Панцирь».

В здании двухэтажного магазина «Верный» на Спортивной улице было обнаружено повреждение стены первого этажа, а рядом с ней найден металлический предмет — предположительно часть ускорителя ракеты со следами горения, выпущенной экипажем «Панциря». На той же улице обломками снесло часть второго этажа (площадь разрушения 50 кв. м) частного жилого дома. В момент ЧП в нем находилась целая семья, члены которой, к счастью, не пострадали. Повредило также кровлю соседнего дома. А еще от обломков с неба досталось складу на Вашутинском шоссе ООО «Зумлион Хэви Индустри Рус», производящего строительную технику. В здании помимо крыши и фасада повредило различные механизмы, в том числе погрузчики.

Региональные власти обещали пострадавшим гражданам и организациям помочь с ремонтом. Работы начались вскоре после того, как сотрудники следственного комитета, ФСБ и полиции закончили осмотры мест происшествия и изъяли обломки БПЛА. Последние приобщат к материалам расследования по фактам терактов (ст. 205 УК), совершенных неустановленными сотрудниками ВСУ.

«Москва не оставит без ответа атаки Киева на гражданские объекты в России»,— пообещали в российском МИДе.

Николай Сергеев, Дарья Андрианова