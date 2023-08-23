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Коммерсантъ FM
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Минобороны: на подлете к Москве сбиты два украинских БПЛА, один упал в Москве

Системы ПВО сбили два украинских беспилотника над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области. Еще один подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и врезался в здание в «Москва-Сити» в столице. Об этом сообщили в Минобороны России.

Как заявили в ведомстве, в ночь на 23 августа Украина попыталась атаковать Москву тремя беспилотниками. Пострадавших в результате произошедшего нет.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что системы ПВО сбили один дрон в Можайском районе в Подмосковье, еще один дрон врезался в строящееся здание в «Москва-Сити». По данным ТАСС, в здании выбило окна. На фоне сообщений о дронах московские аэропорты приостанавливали прием и отправку самолетов.

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