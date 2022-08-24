Есть вещи пострашнее Фукусимы

Власти Японии на фоне энергетического кризиса планируют возродить отрасль атомной энергетики. Правительство рассматривает вопрос строительства новых атомных блоков спустя десять лет застоя после аварии на АЭС «Фукусима-1». Сейчас в стране остановлено две трети уже построенных реакторов: за год планируется ускоренно перезапустить семь блоков, доведя мощность работающих АЭС до 9 ГВт. Такой план поможет снизить расходы на импортный уголь и газ, но, по мнению аналитиков, осуществить его будет непросто и дорого после длительной паузы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пожарные в Корияме ждут жителей, эвакуированных из районов вокруг ядерных объектов Фукусимы, 2011 год

Фото: Wally Santana / AP Пожарные в Корияме ждут жителей, эвакуированных из районов вокруг ядерных объектов Фукусимы, 2011 год

Фото: Wally Santana / AP

Правительство Японии спустя десять лет после аварии на АЭС «Фукусима-1» хочет вновь вернуться к развитию ядерной энергетики. Речь идет не только о перезапуске старых реакторов, но и о строительстве новых АЭС. Премьер-министр страны Фумио Кисида поручил профильным ведомствам обсудить такую возможность и прийти к выводам к концу года.

Япония, активно строящая атомные станции с 1970-х годов, отказалась от развития отрасли в 2011 году после катастрофы в Фукусиме. Большую часть энергоблоков закрыли или приостановили.

До аварии в стране работали 60 энергоблоков на 49 ГВт, но сейчас фактически функционируют лишь 10 блоков мощностью около 5 ГВт. Из остальных 27 реакторов полностью закрыты, а еще 23 не выдают энергию в сеть.

В 2021 году работающие блоки произвели 61,2 млрд кВт•ч, что составляет лишь 7,2% в общем энергобалансе Японии.

Теперь цель правительства — довести долю атомной энергии в балансе до 20–22% к 2030 году. Уже к лету 2023 года власти Японии, по данным местных СМИ, хотят перезапустить семь реакторов на 4,2 ГВт. Правительство также планирует увеличить срок эксплуатации АЭС с 40 лет до 60 лет. Также в стране есть два долгостроя: «Симанэ-3» на 1,4 ГВт строится с 2006 года, «Охма» на 1,3 ГВт — с 2010 года. До аварии в Фукусиме в стране были разработаны восемь проектов на 11,7 ГВт, но их реализацию отложили.

Возврат к атомной энергетике происходит из-за серьезного энергетического кризиса.

Последние годы основа энергетики Японии — тепловые станции: порядка 40% электроэнергии в стране вырабатывается на газе, 30% — на угле, 20% — на ВИЭ, отмечает Олег Дудихин из Kept. Ископаемые энергоресурсы становятся не только нежелательными на пути к углеродной нейтральности (к ней Япония стремится на горизонте 25 лет), они дорожают беспрецедентными темпами, отмечает независимый аналитик Юрий Мельников.

Так, цена газа на азиатском хабе JKM с начала года выросла примерно вдвое, рост цены год к году — почти в четыре раза. Сейчас цена газа составляет около $60 за MBTU.

Фумио Кисида, премьер-министр Японии, 24 августа: «Чтобы преодолеть надвигающийся кризис с энергоснабжением, мы должны сделать все, чтобы применить все возможные меры в ближайшие годы и подготовиться к любой чрезвычайной ситуации».

Около 90% ископаемого топлива Япония импортирует, поэтому диверсификация энергетики через продление срока службы действующих АЭС и строительство новых выглядит разумной, полагает Олег Дудихин. Особенно с учетом того, что Япония сама является держателем технологий атомной энергетики и независима от внешних поставщиков как в части строительства станций, так и в части их обслуживания, поставки топлива и обращения с отходами.

Однако предыдущий отказ от активного развития отрасли может стать серьезной проблемой для реализации новых проектов в Японии, считает Олег Колобов из Центра стратегических разработок. По его мнению, стране потребуются дополнительные усилия для восстановления утраченных компетенций, производств и кадров. Ввода в эксплуатацию новой крупной АЭС в Японии вряд ли стоит ждать ранее начала следующего десятилетия, считает Олег Колобов, так как только на разработку технической документации, получение разрешений и поиск источников финансирования может уйти несколько лет.

Однако Олег Дудихин не согласен, что атомная отрасль в Японии не развивалась или деградировала: японские специалисты продолжали эксплуатировать блоки, решали проблему ликвидации аварии на АЭС «Фукусима-1», а также продолжали разрабатывать и предлагать свои АЭС для зарубежных стран.

Юрий Мельников полагает, что среди основных трудностей перезапуска атомной программы — длительные сроки и высокая стоимость строительства АЭС, а также ценовая конкуренция с дешевеющими ВИЭ. Олег Дудихин отмечает, что в Японии есть дефицит свободного места под проекты. Для поиска площадок, которые так или иначе будут находиться на незначительном удалении от населенных пунктов, придется преодолеть проблему общественной приемлемости АЭС.

Резкий рост цен на ископаемое топливо заставляет и другие страны возвращаться к развитию атомной отрасли. В частности, власти Германии решили продлить срок эксплуатации оставшихся трех энергоблоков на 4 ГВт (см. “Ъ” от 27 июля). Всего в стране после аварии на АЭС «Фукусима-1» остановлено 30 реакторов на 22 ГВт, а до конца года правительство Германии хотело закрыть и последние три блока. Олег Колобов отмечает, что Великобритания в апреле отразила в новой стратегии энергетической безопасности планы увеличить к 2050 году мощность своих АЭС более чем в три раза (до 24 ГВт) и обеспечить за счет них около четверти выработки в стране. Юрий Мельников ожидает акцента на развитие АЭС от Франции и ряда других европейских стран, а также Кореи, Китая, России, США и всех развивающихся стран, переходящих на траекторию углеродной нейтральности.

Полина Смертина