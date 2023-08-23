Xiaomi получила разрешение на производство электромобилей

Технологическая корпорация Xiaomi получила разрешение китайского регулятора — Национальной комиссии по развитию и реформам (НКРР) — на производство электромобилей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники. Таким образом, китайская корпорация, больше известная как производитель смартфонов и умных устройств, стала четвертой компанией, получившей разрешение на производство электромобилей более чем за пять лет.

О своих амбициях на рынке электромобилей корпорация заявила еще в 2021 году, сообщив, что намерена выделить на это $10 млрд и официально зарегистрировать соответствующее подразделение. Серьезность намерений подчеркивал и тот факт, что главой этого подразделения стал основатель корпорации Лэй Цзюнь. Тогда же начались и разговоры о том, кто станет партнером Xiaomi в этом начинании. Летом прошлого года появились сведения о том, что корпорация ведет переговоры о сотрудничестве с одним из крупнейших автопроизводителей Китая — Beijing Automotive Group Co. (BAIC).

Разрешение НКРР делает планы корпорации начать производство электромобилей уже в начале следующего года более реальными, однако не гарантирует их реализации. Xiaomi еще нужно получить разрешение китайского Министерства промышленности и информации, которое оценивает соответствие новых производителей и предлагаемые ими модели действующим требованиям в том, что касается технологий и безопасности. Кроме того, отмечают эксперты Reuter, Xiaomi готовится начать производство в сложное время. Китайский рынок электромобилей, крупнейший в мире, переживает сейчас не самые лучшие времена. Существует значительное превышение предложения над спросом, что уже привело к ценовым войнам между производителями. Как сообщал «Ъ», американская корпорация Tesla, к примеру, уже несколько раз снижала цены на свои электромобили в Китае, чтобы сохранить свои позиции на рынке.

Николай Зубов