Xiaomi инвестирует $10 млрд в производство электромобилей

Китайский производитель электроники Xiaomi объявил, что занимается разработкой электромобилей и собирается вложить в их производство $10 млрд в течение следующих десяти лет. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление представителей Xiaomi.

В компании уже наняли инженеров, чтобы работать над программным обеспечением для электромобилей. Отдел по производству электрокаров возглавит один из основателей компании — Лэй Цзюнь. Первоначальный вклад в разработку составит $1,5 млрд. Xiaomi собирается производить «умные» электромобили, а также рассматривает передачу сборки авто на аутсорсинг. Как сообщает Bloomberg, Xiaomi не собирается выбирать уже утвердившихся на рынке производителей для нового проекта.

На прошлой неделе агентство Reuters сообщало, что Xiaomi намерена выпускать свои электромобили на одном из заводов автомобилестроительной компании Great Wall, однако автопроизводитель отрицает свою связь с Xiaomi. По данным Reuters, первые электромобили Xiaomi планируется выпустить в начале 2023 года.

Евгений Федуненко