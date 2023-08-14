РБК: Объединенную судостроительную корпорацию возглавит первый зампред ВТБ Пучков

Председателем совета директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) станет глава ВТБ Андрей Костин, сообщили источники РБК. В качестве кандидата на пост гендиректора рассматривается первый зампред банка Андрей Пучков. На прошлой неделе президент Владимир Путин одобрил передачу ОСК банку на пять лет в доверительное управление.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Пучков

Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Андрей Пучков

Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Сейчас пост председателя совета директоров корпорации занимает экс-губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. Гендиректором является Алексей Рахманов, который ранее курировал судостроение на посту замглавы Минпромторга.

По данным РБК, господин Пучков уйдет из ВТБ в течение августа и после полностью сосредоточится на работе ОСК. В банке, корпорации и Минпромторге отказались от комментариев.

Господин Пучков работает в ВТБ больше 20 лет. Много лет он курирует непрофильный бизнес и проблемные активы. Так, он возглавлял «ВТБ Долговой центр», которая занималась взысканием задолженностей, корпоративным управлением в компаниях-должниках и судебными разбирательствами. Занимал руководящие должности в банках, которые поглощал ВТБ: был директором банка «Возрождение», с конца 2022 года курировал интеграцию в ВТБ банка «Открытие».

По данным «Ъ», решение передать ОСК банку вызвано срывом программы оздоровления корпорации. Исходно Минпромторг предлагал передать ОСК «Росатому», но госкорпорация отказалась. Источники «Ъ» рассказывали, что в ближайшее время специалисты ВТБ будут анализировать структуру управления и проводить финансовый анализ, в связи с чем дальнейшая судьба Алексея Рахманова под вопросом.

Подробнее — в материале «Ъ» «В наши банки заходили корабли».

Леонид Уварчев